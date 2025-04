Filca Cisl Liguria, eletto e confermato segretario generale Andrea Tafaria: “Insieme alla Cisl Liguria vogliamo proporre il patto per il lavoro nell’edilizia”

Si è svolto questa mattina il consiglio generale della Filca Cisl Liguria con l’elezione di Andrea Tafaria confermato segretario generale alla presenza del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e del segretario generale aggiunto della Filca Cisl Nazionale Ottavio De Luca. Insieme a Tafaria in segreteria sono stati eletti Paola Fiorenza e Maurizio Nonnoi.

“Ci sono tante sfide che ci aspettano per consolidare il nostro settore in Liguria che ha numeri importanti per quanto riguarda l’occupazione – spiega Tafaria – ma vogliamo lavorare per consolidarli e aumentarli ancora in più. Per questa ragione insieme al nostro segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri vogliamo proporre un patto per il lavoro per l’edilizia che permetta di sviluppare un’occupazione di qualità con bonus per le aziende che assumono con contratti a tempo indeterminato”, conclude il segretario generale della Filca Cisl Liguria.



Nella foto da sinistra il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri, il segretario generale della Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria e il segretario generale aggiunto della Filca Cisl nazionale Ottavio De Luca