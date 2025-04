Sanremo: i sapori autentici della Valle Camonica conquistano il Villaggio dei Fiori

Il ristorante del Villaggio dei Fiori ha ospitato l'ultima tappa di un tour gastronomico curato dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor, accompagnati dalle narrazioni avvincenti del giornalista Claudio Porchia. La serata, come già accaduto in altre occasioni, ha visto un tutto esaurito, segno di un crescente interesse per una cucina come quella camuna, che valorizza ricette semplici ma ricche di sapore, realizzate con ingredienti genuini, capaci di esaltare i profumi e i gusti tipici della terra camuna.

L'evento, promosso in collaborazione con Loretta Tabarini, presidente di Promazioni360 e attivamente impegnata nella valorizzazione turistica della Valle, ha offerto un menù raffinato. I piatti presentati spaziavano dai formaggi freschi degli alpeggi ai vini IGT, dai salumi artigianali ai famosi Casoncelli, senza dimenticare la spungada, un dolce tradizionale, e i biscotti delle feste.

“La Valle Camonica – ha affermato Loretta Tabarini – è un luogo straordinario, ricco di storia e bellezze naturali, che merita di essere scoperto anche attraverso le proprie tradizioni culinarie.”

Ecco nel dettaglio il menù:

Antipasto di salumi della Valle Camonica con spongada: un piatto che celebra i sapori autentici, arricchito da crostini sfiziosi al burro con fiori ed erbe spontanee e bruschette mignon con lardo camuno, miele e noci.

Casoncelli “Colombè” al burro nostrano: un piatto tradizionale che racconta la storia gastronomica della valle, gustoso e ricco di aromi.

Costine caramellate con polenta di mais nero spinoso: un accostamento che rappresenta l'essenza della cucina camuna.

Degustazione di formaggi tipici della Valle Camonica: una selezione di formaggi come Silter, Bré, Nostrano, Formaggella, Casolet e Ricotta affumicata, che testimoniano la qualità dei prodotti locali.

Spongada con crema Mou: una dolce conclusione per un viaggio di sapori che ha lasciato tutti i commensali soddisfatti.

Un incontro che non solo ha deliziato il palato, ma ha anche messo in luce la straordinaria cultura gastronomica della Valle Camonica, invitando tutti a scoprire questo angolo d'Italia attraverso l'esperienza culinaria.

Vini della Cantina Bignotti: Cultivar delle Volte Spumante Pas Dosé “Supremo”; Cultivar delle Volte Valca-monica Bianco IGT “Giulia”; Cultivar delle Volte Valcamonica Rosso IGT “Impervio”

I prodotti della serata sono stati forniti dalle aziende: Malegno Carni - Volpi Vera Letizia; Furloni Martino - Rifugio Colombé; Agricola Lui - La Perla Nera; Consorzio Tutela Silter Dop; Associazione Bré - Il Quadrifoglio; Salvetti Nadia – Spagnoli Sonia; Pedretti Gabriele - La Cuna del Lac.

Lo chef Sergio Sartor al termine della serata ha annunciato che il tour gastronomico proseguirà con un nuovo programma che sarà pronto entro la fine del mese.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it