Sanremo, cresce la protesta dei residenti della Pigna: "Scale pericolose e pavimentazioni scivolose, così il centro storico diventa un percorso a ostacoli"

Non è soltanto una questione di decoro, ma soprattutto di sicurezza. Nel cuore della Pigna, il centro storico di Sanremo, cresce il malcontento dei residenti per alcune criticità legate alle pavimentazioni realizzate nell'ambito dei lavori di riqualificazione finanziati con il progetto PINQuA. Due, in particolare, i punti finiti al centro delle segnalazioni: Vicolo dei Bottini e via Cisterna, dove chi vive quotidianamente il quartiere denuncia difficoltà sempre maggiori nel muoversi lungo le strette vie del borgo.

Le proteste arrivano direttamente dagli abitanti della Pigna, che raccontano di una situazione diventata ormai difficile da sostenere. Il timore principale riguarda il rischio di cadute, soprattutto per le persone anziane, ma anche per i numerosi turisti che ogni giorno visitano il centro storico.

Il caso più segnalato riguarda Vicolo dei Bottini. Prima dell'intervento di riqualificazione, spiegano i residenti, la pavimentazione era composta dai tradizionali mattoncini rossi. Successivamente ai lavori sulla rete fognaria, il vicolo è stato completamente rifatto con una nuova pavimentazione in pietra che, secondo chi lo percorre ogni giorno, avrebbe reso il passaggio più difficile rispetto al passato.

La nuova superficie, oltre ad avere una pendenza ritenuta eccessiva, presenta in alcuni punti pietre che creano piccoli dislivelli e possibili inciampi. Un gradino era già stato sistemato nei mesi scorsi, ma secondo i residenti il problema generale non sarebbe stato risolto.

A rendere ancora più delicata la situazione ci sarebbe anche un episodio avvenuto nelle scorse settimane, quando una residente sarebbe caduta proprio lungo il vicolo, facendosi male alla spalla. Un episodio che ha alimentato ulteriormente la preoccupazione degli abitanti, i quali raccontano come, nelle giornate di pioggia, la pavimentazione diventi particolarmente scivolosa.

Le difficoltà non riguardano soltanto chi vive nel quartiere. Sempre più spesso, spiegano, anche i visitatori si trovano in difficoltà nell'affrontare la salita, soprattutto le persone più anziane o con problemi di deambulazione.

Un quadro simile viene descritto anche in via Cisterna. Qui a finire sotto accusa sono soprattutto alcuni gradini, ritenuti troppo inclinati e poco agevoli. Gli stessi residenti raccontano di aver assistito più volte a turisti costretti a procedere con estrema cautela per non perdere l'equilibrio.

Una sensazione che anche la redazione di Sanremonews ha potuto verificare direttamente durante un sopralluogo: percorrere alcuni tratti della scalinata richiede particolare attenzione e il piano di appoggio risulta meno confortevole rispetto ad altre vie della Pigna.

Il malcontento, tuttavia, non si traduce in una critica al progetto di riqualificazione del centro storico. Al contrario, molti residenti ribadiscono di amare profondamente il quartiere e di non volerlo lasciare. Chiedono però che vengano corrette quelle situazioni che, a loro giudizio, rischiano di compromettere la sicurezza quotidiana di chi vive nella Pigna.

Sul tema Sanremonews ha contattato l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, che ha assicurato un'immediata verifica con gli uffici comunali già nella mattinata di oggi per valutare quali margini di intervento possano esserci sulle due situazioni segnalate.

La questione si inserisce in una fase particolarmente delicata del cantiere. Secondo quanto riferito dai residenti, infatti, gli interventi dovrebbero concludersi entro la fine di giugno per rispettare le scadenze previste dal PNRR. Proprio per questo gli abitanti chiedono che eventuali criticità vengano affrontate prima della chiusura definitiva dei lavori, evitando che problemi di sicurezza possano rimanere irrisolti in uno dei luoghi più caratteristici e frequentati della città.