Rifiuti a Ventimiglia, "odore nauseabondo a Bevera": la segnalazione

"Bevera è invasa da un terribile odore di rifiuti, è nauseabondo, non si può respirare". Lo segnalano alcuni abitanti di Bevera, frazione di Ventimiglia.
"I contenitori della raccolta differenziata puzzano" - mettono in evidenza i cittadini - "Con il caldo e le alte temperature l'odore è così forte che si sente in tutto il paese, non si possono tenere le finestre aperte sennò entra nelle case. Non si può continuare a vivere così".
"Chiediamo che il Comune e la ditta incaricata intervengano al più presto" - chiedono disperati gli abitanti - "Il cattivo odore certamente non dà una bella immagine a Bevera e a Ventimiglia, che punta a diventare sempre più una città turistica".