Ventimiglia, Teknoservice rafforza i servizi di pulizia: al via la ricerca di 11 nuovi operatori

Teknoservice è alla ricerca di 11 nuovi operatori ecologici da inserire nella propria squadra operativa a Ventimiglia, nell’ambito del potenziamento delle attività di pulizia e spazzamento manuale.

Le nuove risorse saranno impegnate nelle attività di igiene urbana, pulizia e spazzamento manuale, contribuendo a garantire una presenza più capillare sul territorio e una maggiore attenzione alla cura degli spazi pubblici. Un’attività concreta e quotidiana, che richiede attenzione, affidabilità e senso di responsabilità e che permette di contribuire direttamente al decoro e alla qualità dell’ambiente urbano.

Per questo motivo, Teknoservice è alla ricerca di 11 persone interessate a intraprendere un percorso professionale nel settore dei servizi ambientali e a entrare a far parte di una squadra impegnata ogni giorno sul territorio.

La ricerca è rivolta a candidati e candidate di entrambi i sessi, in possesso della patente B e disponibili a svolgere un’attività articolata su 6 giorni alla settimana, per un totale di 38 ore settimanali.

Si cercano persone affidabili, dinamiche, attente e disponibili al lavoro sul territorio, con la volontà di mettersi in gioco e di contribuire concretamente allo svolgimento di un servizio essenziale per la comunità.

Il ruolo degli operatori sarà infatti fondamentale nelle attività di spazzamento manuale e di pulizia, attraverso interventi puntuali nelle diverse aree urbane. Il lavoro quotidiano degli operatori rappresenta un elemento importante per mantenere puliti gli spazi pubblici e garantire un servizio sempre più attento alle esigenze del territorio.

Come candidarsi

Se sei interessato o interessata a entrare a far parte del team Teknoservice, invia il tuo curriculum vitae entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio.

Puoi candidarti in due modi: inviando il tuo curriculum vitae alla mail lavoraconnoi@teknoserviceitalia.com oppure tramite la sezione “Lavora con noi” del sito www.teknoserviceitalia.com