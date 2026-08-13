Ventimiglia, mercato del venerdì più attrattivo per le famiglie: il 14 agosto arrivano Bing e Stitch

Animazione al mercato del venerdì a Ventimiglia. Venerdì 14 agosto saranno presenti due personaggi animati: Bing e Stitch.

Un'iniziativa voluta dall'Amministrazione Di Muro per rendere il mercato settimanale ancora più attrattivo e coinvolgente. "Per valorizzare il nostro mercato del venerdì e renderlo ancora più attrattivo per le famiglie, venerdì 14 agosto saranno presenti due amatissimi personaggi animati: Bing e Stitch" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Family Friends e punta a regalare ai più piccoli una mattinata all’insegna del divertimento, creando al tempo stesso un’occasione per vivere il mercato in modo ancora più coinvolgente".

"Un’iniziativa pensata per le famiglie e per rendere ancora più vivace e attrattivo uno degli appuntamenti commerciali più conosciuti e importanti della città di Ventimiglia, valorizzando il mercato del venerdì come luogo di incontro, socialità e commercio" - svela Agosta - "Bing e Stitch saranno presenti nel cuore del mercato settimanale, in zona Fontana del Putto, dove incontreranno bambini e famiglie, portando allegria e animazione tra le numerose bancarelle. Sarà, quindi, possibile unire una mattinata di shopping e passeggio tra i banchi del mercato a un momento speciale dedicato ai più piccoli, che potranno incontrare da vicino i loro personaggi preferiti. L’appuntamento è per venerdì 14 agosto, dalle 10 alle 12.30, in zona Fontana del Putto".