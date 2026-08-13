 / Attualità

Attualità | 13 agosto 2026, 08:11

Ventimiglia, mercato del venerdì più attrattivo per le famiglie: il 14 agosto arrivano Bing e Stitch

"L'iniziativa punta a regalare ai più piccoli una mattinata all’insegna del divertimento creando al tempo stesso un’occasione per vivere il mercato in modo ancora più coinvolgente", dice il vicesindaco Agosta

Ventimiglia, mercato del venerdì più attrattivo per le famiglie: il 14 agosto arrivano Bing e Stitch

Animazione al mercato del venerdì a Ventimiglia. Venerdì 14 agosto saranno presenti due personaggi animati: Bing e Stitch.

Un'iniziativa voluta dall'Amministrazione Di Muro per rendere il mercato settimanale ancora più attrattivo e coinvolgente. "Per valorizzare il nostro mercato del venerdì e renderlo ancora più attrattivo per le famiglie, venerdì 14 agosto saranno presenti due amatissimi personaggi animati: Bing e Stitch" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Family Friends e punta a regalare ai più piccoli una mattinata all’insegna del divertimento, creando al tempo stesso un’occasione per vivere il mercato in modo ancora più coinvolgente".

"Un’iniziativa pensata per le famiglie e per rendere ancora più vivace e attrattivo uno degli appuntamenti commerciali più conosciuti e importanti della città di Ventimiglia, valorizzando il mercato del venerdì come luogo di incontro, socialità e commercio" - svela Agosta - "Bing e Stitch saranno presenti nel cuore del mercato settimanale, in zona Fontana del Putto, dove incontreranno bambini e famiglie, portando allegria e animazione tra le numerose bancarelle. Sarà, quindi, possibile unire una mattinata di shopping e passeggio tra i banchi del mercato a un momento speciale dedicato ai più piccoli, che potranno incontrare da vicino i loro personaggi preferiti. L’appuntamento è per venerdì 14 agosto, dalle 10 alle 12.30, in zona Fontana del Putto".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium