Vallecrosia Mare, successo per la Notte Blu. Costato: «Quando semini bene, si raccoglie meglio»

Una serata di festa e partecipazione che ha registrato un grande successo di pubblico. È questo il bilancio della Notte Blu, evento serale che ha animato Vallecrosia Mare e che ha raccolto il plauso degli operatori del territorio.

A esprimere soddisfazione è Roberto Costato, presidente cittadino di Confesercenti e operatore balneare, che ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di offrire occasioni di svago e di promuovere il territorio.

«Quando semini bene, si raccoglie meglio», ha commentato Costato, evidenziando la qualità dell’organizzazione e la collaborazione tra amministrazione comunale, uffici e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata.

«La nostra città continua ad offrire occasioni di divertimento, di svago, con manifestazioni di qualità. Opportunità per il turismo e per i nostri cittadini di tutte le età», ha dichiarato.

Secondo Costato, eventi di questo tipo rappresentano segnali positivi per il territorio, soprattutto in un momento caratterizzato da difficoltà e da una situazione economica non semplice per molte attività.

«Segnali positivi che ci danno ossigeno per superare difficoltà e momenti in salita. Guardiamo al futuro con ottimismo, proseguendo la collaborazione con la parte pubblica e con gli uffici comunali», ha aggiunto.

In conclusione, il presidente cittadino di Confesercenti ha rivolto un ringraziamento al Sindaco, all’amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione della Notte Blu, contribuendo alla riuscita dell’appuntamento.