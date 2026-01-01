Imperia dà il benvenuto alla prima nata del 2026: Caterina pesa 3,470 kg

Il primo fiocco del 2026 in provincia di Imperia è rosa. Si chiama Caterina, pesa 3 chili e 470 grammi ed è venuta alla luce oggi alle 12.55 presso il reparto di ginecologia e ostetricia di Imperia.

La bambina è figlia di Cecilia e Moreno Marvaldi, residenti a Imperia, e rappresenta simbolicamente il primo nuovo arrivo dell’anno sul territorio provinciale. Un momento carico di significato, che come da tradizione accompagna l’inizio del nuovo anno con un messaggio di speranza e di vita.

Alla famiglia vanno gli auguri per la nascita di Caterina, mentre al personale sanitario del reparto va il ringraziamento per l’assistenza e la professionalità dimostrate anche in questa occasione.