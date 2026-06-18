Musica, spettacoli e mercatini: a Ventimiglia va in scena la Notte Bianca medievale (Foto e video)

Musica, spettacoli, mercatini e iniziative per bambini e famiglie. A Ventimiglia va in scena la Notte Bianca medievale. L'evento è previsto sabato 27 giugno dalle 19 alle 2 nel centro città.

Per la prima volta verrà organizzata dal Comune. "Un po' di storia associativa della mia vita, sono affezionato alla Notte Bianca, già con Ventimiglia Viva mi sono dedicato in prima persona a organizzare questo evento nel centro città e mi sembrava paradossale che l'amministrazione, di cui io sono il sindaco, si ritrovasse senza Notte Bianca" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Dopo aver sondato le diverse associazioni, è emerso che sia l'Amministrazione comunale ad organizzarla e così ci siamo assunti l'onere e l'onore di organizzarla direttamente come Comune, con il coinvolgimento attivo di esercenti e commercianti, che vogliamo protagonisti di una grande festa diffusa con negozi aperti e una partecipazione corale di tutto il tessuto economico cittadino. Abbiamo chiesto a Confcommercio e Confesercenti di farsi parte attiva. Sarà una manifestazione con una visione chiara, una regia definita, capace di essere attrattiva, organizzata e piacevole per tutti. Abbiamo pensato di, spendendo un po' di risorse, organizzare una Notte Bianca su due fasi: abbiamo scelto dei gruppi musicali, prevedendo un bando in cui si sono candidati, prediligendo chi è sul territorio, e diversi dj. La prima parte della manifestazione sarà a misura di famiglia mentre nella seconda parte si creerà un effetto più discoteca fino alle 2 di notte. Vi saranno band su pedane e dj presso attività commerciali. Vogliamo mantenere lo spirito della manifestazione itinerante. Il meccanismo che vogliamo creare è quello di far guardare a cittadini e turisti più spettacoli spostandosi da una parte all'altra, vagando per la città in modo dinamico. Ci saranno una serie di attività per bambini, famiglie e adulti che cercheranno di riempire le vie. All'interno del periodo cittadino e chiudendo diverse strade vogliamo creare una grande isola pedonale in cu ci sia musica, svago e divertimento per bimbi e adulti. Il tema, che contraddistingue l'evento e serve a creare un'atmosfera, sarà il Medioevo perché siamo una città medievale, siamo, infatti, il secondo centro storico della Liguria dopo Genova, e abbiamo una grande manifestazione giunta alla 51esima edizione: l'Agosto Medioevale che vogliamo valorizzare e promuovere. La Notte Bianca servirà, dunque, anche per lanciare l'Agosto Medievale di fine luglio-inizio agosto. Chiediamo alla cittadinanza di vestirsi a tema mentre ai commercianti di allestire le vetrine a tema dei negozi e di tenerli aperti di notte. Vogliamo valorizzare i negozi e le attività produttive con la partecipazione del commercio stesso. Un progetto ambizioso, che punta a far tornare la Notte Bianca uno degli appuntamenti simbolo dell’estate ventimigliese. Ringrazio gli uffici, in particolare l'ufficio Manifestazioni, il vicesindaco e assessore al Commercio Agosta e l'assessore Faedda. Sono sicuro che sarà l'evento estivo con la più grande partecipazione. Vorremo che la cittadinanza sia attiva e partecipativa. Abbiamo un'agenzia di comunicazione che riprenderà immagini per far vedere che Ventimiglia è una città viva. Chiuderemo le strade dal pomeriggio per preparare l'area per la serata e togliere le macchine in divieto di sosta. Dalle 19 vi saranno intrattenimenti e aperitivi e poi band e dj set fino alle 2".

L'intento dell'Amministrazione Di Muro è far diventare la Notte Bianca un grande evento identitario per Ventimiglia. "E' uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Vivremo Ventimiglia appieno. Il centro città sarà animato da musica, spettacoli, mercatini e iniziative che coinvolgono bambini e famiglie" - afferma l'assessore Tiziana Faedda - "L'evento unisce divertimento e valorizzazione e vi è un richiamo alle nostre origini storiche: il Medioevo. Ventimiglia ha tutte le potenzilità per essere una città attrattiva. Cerchiamo di vivere appieno questa grande serata speciale. Dalle 21 si esibiranno diverse band dislocate all'interno di tutto il circuito del centro città: Blenda, Blue Velvet Sound, Erbagrama, Full Optional band, Funky Monks, Louis&Fede with Carlito, Sonagli di Tagatam e Strangevocals. Dopo le 23 vi saranno diversi dj: Cyber dj, dj Chino, dj Doc, dj Fabio Fantasy, dj Fritz, dj Kiko, dj Mumu, dj Nandino, dj No Name, dj Sebastian, dj Trifirò e Michelino dj".