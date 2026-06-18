 / Fuori porta

Fuori porta | 18 giugno 2026, 16:15

Ceriale Summer Festival al via: si parte con Villata e Chiodaroli dello Zelig per una serata gratuita di grande cabaret

Sabato 20 giugno in piazza della Vittoria il primo appuntamento del cartellone estivo

Ceriale Summer Festival al via: si parte con Villata e Chiodaroli dello Zelig per una serata gratuita di grande cabaret

Ceriale inaugura ufficialmente la stagione degli eventi estivi con il primo appuntamento del Ceriale Summer Festival, il ricco calendario di manifestazioni che accompagnerà cittadini e turisti per tutta l'estate con spettacoli, musica, cabaret e intrattenimento.

L'appuntamento è sabato 20 giugno alle 21,30 in piazza della Vittoria, dove saliranno sul palco due amatissimi protagonisti della comicità italiana, Mauro Villata e Stefano Chiodaroli, volti noti delle trasmissioni televisive Zelig e Colorado, pronti a regalare al pubblico una serata all'insegna dell'umorismo. A presentare lo spettacolo sarà la giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa. L'evento è gratuito.

Mauro Villata, artista poliedrico e irriverente, dopo l'esperienza come leader della tribute band dei Beatles "The Tripals" ha conquistato il pubblico televisivo con una lunga serie di personaggi comici portati in scena a Colorado e in numerosi programmi nazionali, oltre a un'intensa attività teatrale.

Stefano Chiodaroli, tra i comici più apprezzati del panorama italiano, è diventato celebre grazie all'indimenticabile personaggio del "panettiere" di Zelig, affiancando negli anni una brillante carriera televisiva e cinematografica con importanti esperienze teatrali e fiction di successo.

L'appuntamento rappresenta il primo di una lunga serie di eventi che animeranno Ceriale nei prossimi mesi, con un programma pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età e valorizzare il centro cittadino come luogo di incontro, socialità e divertimento.

«Con il Ceriale Summer Festival prende ufficialmente il via la nostra estate – affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno –. Abbiamo costruito un calendario ricco e variegato, indirizzato a residenti, ospiti e famiglie, con l'obiettivo di offrire occasioni di svago e di vivere insieme la nostra città. La scelta di mantenere tutti gli appuntamenti gratuiti, tranne cinque, conferma la volontà dell'Amministrazione di rendere la cultura e l'intrattenimento accessibili a tutti. Auguriamo a cittadini e turisti una splendida estate, ricca di emozioni e divertimento, da vivere insieme a Ceriale».

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium