L'estate della Riviera s'illumina di gusto: Be!GIN protagonista ad Alassio e Vallecrosia

L’estate della Riviera Ligure entra nel vivo e si tinge delle sfumature uniche dell'artigianalità locale. Per gli amanti del buon bere e delle serate all’aperto, c’è un nome pronto a diventare il vero tormentone alcolico (e botanico) di questo agosto: Be!GIN.

Il celebre distillato artigianale si prepara infatti a firmare due tra i più attesi appuntamenti del territorio, portando la sua inconfondibile carica di freschezza, aromi florali e creatività tra le province di Savona e Imperia.

Il primo appuntamento: venerdì 7 agosto ad Alassio

Si parte questo venerdì, 7 agosto, nella splendida cornice di Largo Fiamme Gialle ad Alassio. La tappa d'obbligo sarà il celebre 'Chioschissimo'.

Non perdetevi l'occasione di farvi deliziare con un Gin Tonic a regola d'arte, preparato con le iconiche note aromatiche di Be!Gin alla Begonia e Violetta. Tra un sorso e l'altro, il team di Be!GIN vi accoglierà con cocktail creativi e sorprendenti, pensati appositamente per valorizzare i profumi delicati e avvolgenti della begonia. Una vera e propria esperienza sensoriale a due passi dal mare.

Il bis alla Notte Blu: mercoledì 12 agosto a Vallecrosia

Nemmeno il tempo di tirare il fiato ed eccoci al secondo round: mercoledì 12 agosto, l'onda di gusto di Be!GIN si sposta a Vallecrosia per la travolgente ed attesissima 'Notte Blu'.

L'appuntamento è sul Lungomare Marconi, cuore pulsante dell'Area Food & Drink, dove Be!GIN sarà presente come fiore all'occhiello all'interno dello spazio CNA. Una vetrina d'eccellenza per la promozione e la valorizzazione del saper fare artigiano del nostro territorio.

Per l'occasione non mancheranno collaborazioni d'eccezione con realtà d'eccellenza della zona: tra i partner ufficiali figurano infatti eccellenze della dolcezza come "Simo la pasticceria che sognavo" di Alassio, pronte a regalarvi abbinamenti e suggestioni di gusto assolutamente indimenticabili.

Non fartelo raccontare: chiedi il tuo cocktail al Be!GIN preferito e brinda all'estate più frizzante della Riviera!