Ex villa Costa Balena, al via il recupero di lusso: sette appartamenti vista mare entro il 2028

E' rimasta per decenni in stato di abbandono, un profondo degrado che appariva inspiegabile pensando alle sue notevoli potenzialità, ma ora per l'ex villa Costa Balena, edificio ultracentenario sul lungomare di Bussana, si prospetta un recupero di alto profilo. E' destinata, infatti, a trasformarsi in un condominio di lusso: sette appartamenti, di diversa dimensione e configurazione, ciascuno con affacci e terrazze a pochi metri dalle spiagge che si distendono tra il confine con Arma di Taggia e la propaggine marina della frazione sanremese. I lavori sono iniziati, come rivelano le vistose impalcature, nel solco del permesso di costruire rilasciato dal Comune, ed è già possibile prenotare i prestigiosi alloggi, la cui vendita è affidata all'agenzia immobiliare Chiusano, con sedi a Torino, Milano e Sanremo.

“Si tratta di un'integrale ristrutturazione interna, con recupero del sottotetto – spiega l'assessore all'urbanistica Massimo Donzella – Il progetto è stato attentamente valutato dai nostri uffici, ricevendo poi il nulla osta paesaggistico e da parte del settore competente della Regione. Va sottolineata la prescrizione che impone la conservazione delle caratteristiche originali dell'edificio, dalle aperture di facciata agli storici apparati decorativi. Sono previste sei unità abitative distribuite su due piani e una settima con i volumi del sottotetto. Al Comune spetta un contributo di costruzione di oltre 50 mila euro”.

Il vecchio stabile ottocentesco ha già un nuovo nome: residenza La Riserva. In passato ha ospitato anche una discoteca, location suggestiva che era molto frequentata. Poi il lento e inesorabile oblio, dal quale ora sta finalmente uscendo. Il corposo intervento di recupero fa capo alla committente Baia Verde, società in accomandita semplice. Il progettista è l'architetto Jacopo Baldo Biagio Rossetti, e la data contrattuale di ultimazione dei lavori viene indicata nel febbraio 2028. Intanto, è già avviato il meccanismo della vendita, che comprende pure l'offerta di cantine, posti per auto e biciclette.

L'operazione s'inquadra nell'area di Costa Balenae, a cavallo del confine tra Arma di Taggia e Sanremo, dal notevole valore storico e archeologico, situata lungo l'antico tracciato della via Julia Augusta (l'attuale Aurelia). Spicca la presenza della grotta dell'Arma, in cui sono state rinvenute importanti tracce preistoriche, protetta dalla suggestiva chiesetta dell'Annunziata scavata nella roccia e accessibile soltanto in occasioni particolari.