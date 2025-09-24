Sanremo, il futuro del Mercato Annonario: i commercianti richiedono un incontro all'amministrazione

Dopo l'incontro a Palazzo Bellevue tra l'amministrazione e il gruppo Arimondo sul Mercato Annonario, questa volta sono stati i gestori dei banchi a ritrovarsi per un confronto sulle ultime questioni e parlare del futuro della struttura. La riunione, ha cui hannno preso parte le associazioni di categoria (Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, con presenza anche di Cna), è stata occasione per parlare delle posizioni dei commercianti in merito a come affrontare le difficoltà della struttura e quale sia il pensiero su come muoversi.

Una riunione accesa, con opinioni emerse anche contrastanti sul miglior modus operandi, ma su una cosa sono praticamente tutti d'accordo: il Mercato annonario deve rimanere in mano al settore pubblico e non passare al privato. Un messaggio importante, specie dopo l'incontro avvenuto tra le mura di Palazzo Bellevue, di volontà nel mantenere l'integrità del Mercato intatta. Tra le opzioni più caldeggiate, quella del passaggio alla gestione di amaie Energia, che continua da diversi degli addetti ai lavori a essere considerata una delle strade migliori, che però risulterebbe bloccata dal fatto che la struttura continua a essere in perdita.

La riunione, a cui ha presenziato la stragrande maggioranza dei gestori di banchi, ha visto toni abbastanza accesi, con i commercianti che hanno manifestato la loro delusione per la mancata comunicazione in merito alle mosse dell'amministrazione (presente all'incontro con i consiglieri Umberto Bellini e Silvana Ormea), valutando un incontro diretto con sindaco e giunta per fare luce sul futuro dell'Annonario.

In tutto ciò si attende la delibera di giunta sul nuovo regolamento, che dovrà poi passare in consiglio comunale: un aspetto su cui tra i banchi della sala consiliare ci sarà sicuramente da discutere prossimamente, senza escludere riunioni convocate proprio per parlare del tema.