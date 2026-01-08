Assicurazione viaggio: perché è importante partire protetti

Che si tratti di una vacanza rilassante o di un'avventura all'altro capo del mondo, gli imprevisti possono verificarsi in qualsiasi momento. Una copertura assicurativa dedicata permette di affrontare le emergenze con serenità, evitando di trovarsi esposti a situazioni difficili da gestire.​

Uno dei brand più riconosciuti è sicuramente Frontier Assicurazioni Viaggio che propone polizze perfette per viaggiare all’estero in sicurezza.

Spese sanitarie all'estero: un rischio sottovalutato

Quando si viaggia fuori dai confini nazionali, il sistema sanitario funziona in modo diverso rispetto all'Italia. Le cure mediche in molti paesi possono comportare costi elevatissimi, specialmente nelle destinazioni extraeuropee dove una semplice visita al pronto soccorso può tradursi in cifre molto elevate.​

La copertura per le spese sanitarie garantisce il pagamento delle prestazioni mediche necessarie durante il soggiorno e non rimandabili al rientro in Italia. Questo include visite mediche, esami diagnostici, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e acquisto di farmaci prescritti. Molte polizze prevedono il pagamento diretto alle strutture sanitarie in caso di ricovero, evitando al viaggiatore di dover anticipare somme importanti.​

Per le spese minori, come visite ambulatoriali o medicinali, generalmente si procede con il sistema di rimborso: il viaggiatore paga inizialmente e successivamente richiede il rimborso alla compagnia presentando la documentazione.​

Assistenza in viaggio: un supporto costante

L'assistenza sanitaria rappresenta uno dei servizi più preziosi inclusi nelle polizze viaggio. Le compagnie assicurative mettono a disposizione centrali operative attive ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette, con operatori che parlano italiano.​

Questo servizio permette di ricevere consulenza medica immediata in caso di dubbi o sintomi preoccupanti, di individuare le strutture sanitarie più appropriate nella zona in cui ci si trova, e di organizzare il trasferimento presso ospedali qualificati quando necessario. La centrale operativa coordina anche eventuali visite mediche urgenti, facilitando la comunicazione con i professionisti locali.​

Avere un punto di riferimento in lingua italiana quando ci si trova all'estero in difficoltà fa una differenza enorme.​

Rimpatrio sanitario: quando il rientro diventa necessario

Una delle garanzie più importanti riguarda il rimpatrio sanitario, che si attiva quando le condizioni di salute del viaggiatore richiedono il trasferimento in Italia per ricevere cure adeguate. Questa eventualità può verificarsi a seguito di infortuni gravi, malattie improvvise o complicazioni che non possono essere trattate efficacemente nel paese di destinazione.​

Il rimpatrio sanitario viene organizzato interamente dalla compagnia assicurativa, che valuta le condizioni mediche e predispone il mezzo di trasporto più idoneo.

I costi di un rimpatrio sanitario possono essere estremamente elevati, raggiungendo facilmente cifre significative per le tratte intercontinentali. Senza una copertura assicurativa, queste spese ricadrebbero interamente sul viaggiatore o sulla famiglia.​

Partire preparati

La polizza viaggio va sottoscritta prima della partenza, se interessati a garanzie come l’annullamento del viaggio potrebbero essere presenti ulteriori vincoli temporali per la stipula.

Prima della partenza, è consigliabile salvare i numeri di emergenza della compagnia assicurativa e conservare una copia della polizza. In caso di necessità, contattare tempestivamente la centrale operativa è fondamentale per ricevere l'assistenza appropriata. Con una spesa contenuta è possibile evitare di affrontare costi molto elevati in situazioni impreviste.​













