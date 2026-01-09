Balneari di corso Imperatrice pronti a investire: presentata una manifestazione d’interesse al Comune

Un gruppo di balneari delle spiagge di corso Imperatrice, a Sanremo, ha presentato al Comune una manifestazione d’interesse per avviare un progetto di collaborazione tra pubblico e privato finalizzato alla riassegnazione e alla riqualificazione delle concessioni balneari. L’iniziativa è guidata dai Bagni Nettuno e coinvolge diversi stabilimenti della zona, uniti dall’obiettivo di affrontare in modo condiviso una fase particolarmente delicata per il settore.

"Ci siamo resi disponibili a richiedere nuovamente le nostre spiagge in concessione dopo la scadenza" spiega Gianni Calleri dei Bagni Nettuno. Al momento, precisa, non si tratta ancora di una proposta strutturata, ma di un primo passo formale per aprire un dialogo con l’amministrazione comunale. "Abbiamo presentato solamente una manifestazione d’interesse. Ora sarà importante capire anche quali siano le volontà del Comune".

Il gruppo si presenta come una realtà compatta, con l’intenzione di ragionare per aree omogenee: "Siamo nella zona dell’Imperatrice e comprendiamo un buon numero di spiagge del tratto, anche se non tutte, per scelte personali assolutamente rispettabili. Ciò che conta è che siamo uniti in questa proposta" sottolinea Calleri.

Alla base dell’iniziativa c’è la consapevolezza di una situazione complessa, legata alla scadenza delle concessioni fissata al 2027, per cui si rende importante avviare una fase di confronto: "Si dovrà trovare una quadra – aggiunge – e riteniamo che già entro giugno sarà necessario fare qualcosa, anche tenendo conto degli interventi di riqualificazione sulle spiagge, che richiederanno ulteriori tempi tecnici".

Un percorso, quello avviato dai balneari di corso Imperatrice, che punta a coniugare investimenti privati e interesse pubblico, con l’obiettivo di garantire continuità gestionale e migliorare la qualità dell’offerta balneare in uno dei tratti più conosciuti del litorale sanremese.