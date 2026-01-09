Manovra 2026 e mercato immobiliare: Fiaip Liguria analizza gli effetti su bonus, locazioni e politiche abitative

La legge di Bilancio 2026 porta con sé una serie di novità che toccano da vicino il mercato immobiliare. A fare il punto è Fabio Becchi, presidente di Fiaip Liguria, che sottolinea come la manovra confermi alcuni strumenti fondamentali per il comparto, introducendo allo stesso tempo nuove regole in materia di locazioni e politiche abitative.

"Bonus edilizi confermati, locazioni brevi, politiche abitative e edilizia sociale. La legge di Bilancio 2026 appena varata dal Governo ha introdotto diverse novità che impattano anche sul settore immobiliare sono stati prorogati i bonus ordinari che interessano in particolare le ristrutturazioni, l’ecobonus, il Sismabonus alle condizioni 2025. Si tratta certamente di un aspetto importante perché consentono di dare una boccata d’ossigeno al comparto. Al tempo stesso è stato confermato anche il “Bonus Mobili”. Bloccate invece le misure straordinarie come Superbonus 110% e Bonus Barriere 75% ». Un altro capitolo di cui si è parlato ampiamente nel corso del 2025 riguarda le locazioni brevi con nuove regole".

"Per il primo immobile è prevista una cedolare secca del 21%, per il secondo la cedolare secca è del 26%. Dal terzo immobile si devono osservare le regole delle attività d’impresa e partita IVA. La soglia per essere considerati imprenditori scende da 4 a 2 immobili", prosegue Becchi.

"E’ stato confermato il finanziamento del Piano Casa Italia. Un elemento importante per giovani, famiglie e anziani. Inoltre è stato potenzia il Fondo morosità incolpevole e nasce un fondo dedicato ai genitori separati con figli – evidenza Becchi – il Governo ha anche garantito 599 milioni dal PNRR per i contributi fino a 20.000 euro a posto letto per gli studenti e canoni ridotti del 15%; il 30% dei posti riservati a studenti meritevoli senza mezzi». Altri elementi destinati alla prima casa riguardano quelli relativi all’Isee per un massimo di 91 mila euro e 120 mila euro nei capoluoghi metropolitani. Il Fondo di garanzia sui mutui prevede un limite di impegni fissato a 43 miliardi. Per la Rigenerazione urbana garantita una premialità volumetriche estesa anche agli immobili condonati (esclusi centri storici)".

"Vige l’obbligo di conformità urbanistica e sismica per la rinuncia alla proprietà – conclude Becchi - Nessun nuovo condono edilizio".

Per appalti e caro materiali è previsto un fondo da oltre 1 miliardo per compensare l’aumento dei costi nei cantieri pubblici. Infine arriva il Prezzario Nazionale e un Osservatorio dedicato.