Sanremo: bocciato l'Odg di Fratelli d’Italia sull'Annonario, Consiglio “Nessuna garanzia per gli operatori, l’amministrazione non sa cosa fare”

Tensione in consiglio comunale dopo la bocciatura dell’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio, sul futuro del Mercato Annonario. Il documento, che chiedeva garanzie concrete per gli operatori del mercato, non ha ottenuto l’approvazione dell’aula. “Chiedevo garanzie e ho avuto la conferma che queste garanzie per gli operatori del mercato non ci sono – dichiara Consiglio –. Era chiaro fin dall’inizio che l’amministrazione non avrebbe avuto il coraggio di assumersi responsabilità concrete, e che l’ordine del giorno sarebbe stato respinto.”

Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, la vicenda rappresenta l’ennesimo segnale di incertezza da parte della giunta comunale sul destino della storica struttura: “Non una parola è stata detta dall’assessore competente sul futuro dei lavoratori. Al contrario, è stato presentato un ordine del giorno alternativo, con una formula priva di contenuti reali, che non dà alcuna garanzia agli operatori.” L’ordine del giorno alternativo, proposto dalla maggioranza, è stato invece approvato all’unanimità dai consiglieri che la sostengono: “È evidente – continua Consiglio – che l’amministrazione non sappia ancora cosa fare del Mercato Annonario. Si limitano a promettere di ‘tenere informati’ gli operatori, come se bastasse una comunicazione per risolvere i problemi di chi lavora ogni giorno tra mille difficoltà.”

Il capogruppo conclude con un impegno alla vigilanza da parte del suo partito: “Noi di Fratelli d’Italia continueremo a vigilare per garantire agli operatori del mercato il loro lavoro e la dignità che meritano. Il Mercato Annonario è un pezzo di storia e di identità della nostra città, e non permetteremo che venga cancellato per l’indifferenza di questa amministrazione. Il vero problema che il 31 dicembre scadono le concessioni, cosa sarà degli operatori del mercato? E ad oggi, nessuno ha in mano un documento".