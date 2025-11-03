Sanremo, approvato un ordine del giorno per una valorizzazione del Mercato Annonario

Durante il consiglio comunale odierno è stato approvato un ordine del giorno, presentato da tutti i gruppi della maggioranza, inerente le scelte future da attuare per il Mercato Annonario. Il documento è stato illustrato in aula da Alessandra Pavone, capogruppo di “Idea Sanremo - Mager Sindaco”.

Il sindaco e l’amministrazione si sono impegnati a proseguire la costante interlocuzione, tramite forme preventive di consultazione e confronto, nel solco dei princìpi di trasparenza amministrativa e partecipazione portati avanti fino ad oggi.

L’ordine del giorno riconosce e conferma il Mercato Annonario come simbolo identitario per la città sotto il profilo commerciale, culturale e sociale. La struttura sarà anche oggetto del Piano Commerciale Comunale, in corso di predisposizione, in un’ottica di rilancio e valorizzazione.