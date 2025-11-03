Consiglio comunale di Sanremo: approvati Piano del Verde, bilancio e Garante degli anziani

Si è concluso il consiglio comunale di Sanremo che ha approvato una serie di provvedimenti chiave per la città: il Piano del Verde urbano, il bilancio consolidato 2024, la modifica all’aumento di capitale di Amaie Energia e Servizi e l’istituzione del Garante dei diritti degli anziani. Oltre a ciò, l'assise ha visto anche la discussione di un ordine del giorno aggiuntivo, convocato dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in merito alla situazione del Mercato Annonario.

Proprio questo ultimo è stato il punto più animato dell'intera assise, che ha riportato al centro del dibattito tra le sale di Palazzo Bellevue la questione della struttura locale, con una forte partecipazione anche dei cittadini.

Il nuovo Piano del Verde, illustrato dall’assessore Ester Moscato, ridisegna la gestione del patrimonio naturale cittadino con interventi in via Margotti, corso Cavallotti, Villa Zirio e via di Francia, oltre alla creazione di un piccolo bosco urbano in zona Collina Fiorita. “È uno strumento per migliorare la qualità ambientale e la vivibilità di Sanremo”, ha spiegato l’assessore.

Via libera anche al bilancio consolidato 2024, che conferma la solidità economica del gruppo comunale con un valore complessivo superiore ai 560 milioni di euro e un utile consolidato di 24 milioni. L'occasione è stata anche momento di confonto tra i meriti dell'attuale amministrazione e quelli passati. "Attraverso il bilancio consolidato - afferma il consigliere Luca Marvaldi - possiamo comprendere il quadro economico del comune e delle partecipate, che si dimostra positivo. Non è un risultato scontato, visto il quadro che abbiamo visto negli ultimi anni. Questo è poi uno strumento di trasparenza, che permette di offrire un quadro del comune, ereditando anche quanto fatto dalla precedente amministrazione".

Prende la parola a questo punto dall'opposizione Massimo Rossano, chiamato in causa: "Il consigliere Marvaldi ha detto quanto avrei voluto sentire durante la commissione in merito. Quello che stiamo analizzando è il frutto di un lavoro fatto nel corso degli anni, con l'amministrazione precedente (di cui Rossano era assessore al bilancio) e forse anche quella prima. E' bene ricordare quello che era stato fatto in precedenza, in particolare grazie all'allora sindaco Alberto Biancheri, che ha agito con la giusta cautela e in maniera efficace. Criteri di prudenza che dobbiamo mantenere, anche su enti come il Casinò".

Interviene infine il consigliere Luigi Marino: "Faccio solo una puntualizzazione su quanto detto dal collega, che però mi trova d'accordo su quanto ha detto. Noi siamo qui a valutare il bilancio consolidato 2024, quindi mi pare che tirare in mezzo il casinò sia un po' fuori tema, non ne vedo il motivo. Detto ciò, ci tenevo a fare il mio plauso agli uffici per il lavoro svolto".

Approvata inoltre la modifica alla delibera sull’aumento di capitale di Amaie Energia, che sarà coperto interamente in denaro, rinunciando ai conferimenti immobiliari. La decisione permetterà di preservare Villa Guardiole nel patrimonio comunale e completare il riordino delle partecipate.

Infine, all’unanimità, è stato istituito il Garante dei diritti degli anziani, figura proposta dalla consigliera Patrizia Badino (Forza Italia). Il garante, con sede al Centro anziani di via Marsaglia, resterà in carica tre anni e promuoverà i diritti e la partecipazione attiva delle persone anziane.