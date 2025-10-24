Sanremo: la Commissione Finanze approva il bilancio consolidato, Sbezzo Malfei "Quadro ampiamente positivo"

La Commissione Finanze del Comune di Sanremo ha discusso e approvato il bilancio consolidato dell’ente per l’anno 2024, un passaggio tecnico ma fondamentale che fotografa la situazione economico-finanziaria complessiva del Comune e delle sue società partecipate. Il documento passerà ora all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Il bilancio consolidato, come ha ricordato l’assessore alle Finanze Giuseppe Sbezzo Malfei, ha l’obiettivo di riunire in un unico quadro contabile i risultati del Comune e delle principali società partecipate. Nel perimetro di consolidamento figurano Amaie Srl, Amaie Energia e Servizi, Casinò di Sanremo, Liguria Digitale, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Consorzio Energia Liguria e Consorzio Forestale Monte Bignone.

Dai dati emerge un quadro complessivamente positivo, seppure con risultati diversificati tra le singole partecipate:

- Amaie Srl registra 6,2 milioni di utili nel 2024

- Amaie Energia e Servizi chiude con un utile di 777.000 euro, in crescita rispetto ai 720.000 euro dell’anno precedente.

- Il Casinò di Sanremo registra 8,3 milioni nel 2024.

- Liguria Digitale, di cui il Comune detiene solo lo 0,02%, presenta un risultato positivo di 1,4 milioni.

- L’Orchestra Sinfonica registra un lieve utile di 3.562 euro, rispetto ai 4.600 euro dell’anno precedente.

- Il Consorzio Energia Liguria chiude con una perdita di 25.000 euro, dopo un utile di 344.000 euro nel 2023.

- Anche per il Consorzio Forestale Monte Bignone la perdita è “minima”.

Complessivamente, il bilancio consolidato evidenzia un valore del gruppo comunale superiore ai 560 milioni di euro: oltre 431 milioni di immobilizzazioni e 134 milioni di attivo circolante. A fronte di tali valori, i debiti del gruppo “mantengono il quadro ampiamente positivo”, ha sottolineato l’assessore. Il risultato di gestione complessivo si attesta sui 24 milioni di euro, confermando la solidità economica dell’insieme delle società partecipate.

Il documento ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha validato i dati e le procedure seguite per la redazione del bilancio. Con l’approvazione da parte della Commissione Finanze, il bilancio consolidato del Comune di Sanremo si avvia ora alla discussione in Consiglio comunale, dove verrà presentato nelle prossime sedute per l’approvazione definitiva.