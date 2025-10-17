Fratelli d’Italia chiede chiarezza sul futuro del Mercato Annonario: presentato un ordine del giorno in Consiglio Comunale

I consiglieri comunali di minoranza Antonino Consiglio ed Elisa Balestra del gruppo Fratelli d’Italia hanno presentato un ordine del giorno volto a fare chiarezza sul futuro del Mercato Annonario di Piazza Eroi Sanremesi, struttura storica e simbolica della città, oggi al centro di discussioni e preoccupazioni per le possibili trasformazioni legate alla proposta della società Arimondo.

Nel documento, indirizzato al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Dirigente del Servizio Commercio e Attività Produttive, i consiglieri ricordano come durante l’incontro di ieri, svoltosi alla presenza del Sindaco e dell’assessore competente, siano emerse forti preoccupazioni da parte delle associazioni di categoria e degli operatori circa le scelte future sull’area del mercato. Fratelli d’Italia sottolinea che il Mercato Annonario “rappresenta un simbolo storico e culturale della città, sottoposto a vincolo delle Belle Arti”, e che ogni trasformazione significativa deve essere attentamente valutata per evitare impatti negativi sulle attività tradizionali e sul centro storico.

Nel testo, Consiglio e Balestra chiedono che il Sindaco e la Giunta si impegnino a:

- Garantire tutele concrete per i commercianti e la continuità delle attività storiche;

- Avviare un tavolo di confronto permanente con operatori e associazioni di categoria prima di qualsiasi decisione definitiva;

- Realizzare studi di impatto economico, sociale, urbanistico e ambientale sulla proposta Arimondo;

- Assicurare massima trasparenza e informazione pubblica sul futuro del mercato;

- Convocare entro 15 giorni la Prima Commissione Consiliare competente in materia di Commercio e Attività Produttive, per approfondire le problematiche emerse nell’incontro del 16 ottobre, al quale — sottolineano i consiglieri — non tutti i rappresentanti comunali erano stati convocati.

“Il Mercato Annonario non è solo un luogo di commercio, ma un punto d’identità per i sanremesi - dichiarano i consiglieri Consiglio e Balestra - chiediamo che ogni scelta venga condivisa con trasparenza e rispetto per chi da anni lavora e tiene viva questa parte della città.” L’ordine del giorno sarà discusso nelle prossime sedute del Consiglio Comunale.