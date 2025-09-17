Sanremo: proposta del gruppo Arimondo per l'Annonario, domani l'incontro con l'amministrazione per la presentazione

Il futuro del mercato annonario di Sanremo torna al centro del dibattito cittadino. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, la conferma è arrivata da palazzo Bellevue: il Gruppo Arimondo di San Bartolomeo al Mare, già titolare in Liguria dei marchi Pam ed Eurospin, ha presentato ufficialmente al Comune una manifestazione di interesse per la riqualificazione della storica struttura, con l’ipotesi di un punto vendita e di un nuovo parcheggio.

L’operazione, che rientra in una strategia più ampia del gruppo, segue la recente rinuncia alla costruzione di palazzine sull’area dell’ex Sati in corso Matuzia, dove al loro posto si punta a realizzare un parcheggio interrato e spazi verdi pubblici. Proprio per discutere i contorni della proposta sul mercato annonario, è fissato per domani mattina un incontro tra Arimondo e l’amministrazione comunale.

La società si propone attraverso un partenariato, che in genere prevede una concessione, garantendo – almeno nelle intenzioni – la tutela degli operatori storici del mercato. Tra le ipotesi figura anche la realizzazione di un parcheggio sotterraneo da circa cinquanta posti.

Ma la notizia non è passata inosservata. La prospettiva di un ingresso così rilevante della grande distribuzione alimentare all’interno di un’area tanto identitaria della città ha suscitato malumori diffusi, sia nel mondo politico che in quello commerciale. Tra gli operatori, le voci circolavano già da mesi, e ora il confronto in Comune si preannuncia delicato e tutt’altro che privo di contrasti.