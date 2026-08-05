Area Sanremo, Consiglio e Balestra all'attacco: "Non si cancelli l'accesso al Festival per i due giovani"

Il futuro di Area Sanremo e, soprattutto, il mantenimento del collegamento diretto tra il concorso cittadino e il palco dell'Ariston finiscono al centro di un'interpellanza presentata dai consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra. Al centro della richiesta rivolta al sindaco e all'assessore competente ci sono le indiscrezioni relative alla possibile riforma del Festival di Sanremo 2027 e all'ipotesi di cancellazione della categoria "Nuove Proposte" Giovani. Una modifica che potrebbe avere conseguenze anche sulla convenzione che consente a due finalisti o vincitori di Area Sanremo di accedere direttamente alla competizione del Festival. Per i due consiglieri, la questione non riguarda soltanto la formula della manifestazione, ma anche il ruolo che Sanremo deve continuare ad avere.

Secondo quanto riportato nell'interpellanza, la Rai, d'intesa con la nuova direzione artistica guidata da Stefano De Martino, starebbe valutando una profonda revisione della struttura del Festival 2027. Tra le ipotesi ci sarebbe proprio il superamento della categoria dedicata ai giovani, con la conseguente necessità di rivedere gli accordi attualmente in vigore con Area Sanremo. "Tale scelta comporterebbe il superamento o la revisione della convenzione vigente che garantisce a due finalisti/vincitori del concorso Area Sanremo la partecipazione diretta e di diritto sul palco dell'Ariston", sottolineano Consiglio e Balestra. Un passaggio che, secondo i consiglieri, merita una presa di posizione chiara da parte dell'Amministrazione comunale.

L'eventuale cancellazione dell'accesso diretto non sarebbe però, secondo l'interpellanza, l'unica novità sul tavolo. La Rai starebbe infatti valutando una maggiore visibilità televisiva per Area Sanremo, attraverso spazi e speciali dedicati all'interno dei propri palinsesti. Una soluzione che i due consiglieri chiedono di valutare con particolare attenzione, perché il rischio sarebbe quello di trasformare un rapporto storico e strutturale con il Festival in una semplice operazione promozionale. "Ridurre la partecipazione di Area Sanremo a soli spazi promozionali o televisivi rischia di sminuire l'autorevolezza del concorso cittadino e di affievolire l'indotto economico e d'immagine per la nostra città", viene evidenziato nell'interpellanza.

Per Consiglio e Balestra, Area Sanremo rappresenta infatti un patrimonio culturale, artistico ed economico della Città dei Fiori, oltre che uno strumento consolidato per la valorizzazione delle nuove leve della musica italiana. In quest'ottica, la presenza dei due giovani provenienti dal concorso sul palco dell'Ariston viene considerata molto più di un semplice meccanismo di selezione. È, secondo i consiglieri, il collegamento diretto tra la città che dà il nome al Festival e la manifestazione televisiva. Un legame che rischierebbe di indebolirsi qualora il concorso venisse privato della possibilità di portare direttamente due propri rappresentanti nella gara sanremese.

Da qui la prima domanda rivolta all'Amministrazione comunale: quale sia la posizione ufficiale del Comune rispetto alla proposta Rai di eliminare la categoria Giovani e il relativo accesso diretto dei due cantanti di Area Sanremo al Festival 2027. Consiglio e Balestra chiedono inoltre di sapere se sindaco e Giunta intendano condividere l'impostazione che starebbe emergendo da Viale Mazzini oppure se, al contrario, ritengano necessario opporsi con decisione per mantenere la tradizione dell'accesso diretto. La questione, secondo i firmatari, dovrebbe essere affrontata anche nell'ambito del tavolo tecnico legato alla convenzione, individuando iniziative concrete per tutelare il canale di accesso alla gara.

Ma nell'interpellanza c'è anche un secondo tema considerato strategico: il legame territoriale di Area Sanremo con la città. I consiglieri vogliono sapere se esistano garanzie precise affinché le selezioni, le serate conclusive e gli eventuali nuovi format televisivi collegati al concorso continuino a svolgersi fisicamente a Sanremo. Il timore espresso è che una revisione dei rapporti con la Rai possa portare, nel tempo, a una delocalizzazione delle attività. Per una manifestazione che porta il nome della città e che rappresenta una delle principali espressioni del suo patrimonio musicale, si tratterebbe di un passaggio particolarmente delicato.

L'interpellanza chiede quindi all'Amministrazione di chiarire quali tutele intenda ottenere dalla Rai per salvaguardare non solo l'immagine di Area Sanremo, ma anche il ritorno economico e il ruolo centrale della città. Nel mirino dei consiglieri c'è anche la posizione della Fondazione Orchestra Sinfonica, organizzatrice del concorso, che viene indicata come parte integrante di questo patrimonio. Il confronto con la Rai, secondo Consiglio e Balestra, dovrà dunque tenere insieme la valorizzazione televisiva del format e la necessità di preservarne il radicamento locale. La richiesta è quella di non sacrificare il rapporto con Sanremo in nome di una nuova formula televisiva.

Con l'interpellanza presentata ieri, i due consiglieri portano quindi in Consiglio comunale una partita che potrebbe avere ripercussioni sulla presenza della città all'interno del Festival 2027. Il punto centrale è se l'eventuale riforma della competizione possa modificare anche il ruolo storico di Area Sanremo e dei suoi giovani protagonisti. Consiglio e Balestra chiedono al Comune una posizione netta e garanzie concrete, sia sull'accesso dei due artisti al Festival sia sulla permanenza a Sanremo delle attività legate al concorso. La questione sarà ora sottoposta alla risposta dell'Amministrazione.