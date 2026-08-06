Ceriale Summer Festival: il fenomeno K-pop in piazza della Vittoria con "Greatest Hits Demon Hunters – Show Live"

Il Ceriale Summer Festival, organizzato dal Comune e American Sound, continua a proporre appuntamenti che coinvolgono pubblici di tutte le età e guarda, questa volta, ai più giovani con uno spettacolo dedicato a uno dei fenomeni musicali e culturali più amati del momento. Domenica 9 agosto, alle 21,30, piazza della Vittoria ospiterà infatti "K-Pop Greatest Hits Demon Hunters – Show Live", un grande evento che porterà sul palco tutta l'energia, la musica e le coreografie che hanno reso il K-pop un fenomeno internazionale.

Lo spettacolo sarà preceduto da "Il Magico Mondo di Laura – Sigle Cartoon & Cosplay", un concerto-show che farà sognare bambini, ragazzi e adulti attraverso le più celebri sigle dei cartoni animati e le canzoni Disney, interpretate in costume cosplay da Laura Cotza e Alessandro Falco. Il pubblico potrà rivivere le emozioni delle sigle dei cartoni animati dagli anni Settanta a oggi, da Goldrake e Heidi fino a Dragon Ball, Sailor Moon, Miraculous e ai grandi classici Disney come Frozen, Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Oceania e Toy Story. Un viaggio musicale ideale per far divertire i più piccoli e regalare agli adulti un tuffo nei ricordi dell'infanzia.

"K-Pop Greatest Hits Demon Hunters – Show Live" è un'esperienza immersiva che fonderà musica dal vivo, coreografie spettacolari, effetti speciali e visual futuristici, accompagnando il pubblico nell'universo delle serie coreane e delle hit che stanno conquistando il mondo.

Il repertorio ripercorrerà i successi dei più grandi protagonisti del K-pop, tra cui BTS, BLACKPINK, STRAY KIDS, TWICE, SEVENTEEN, PAUL DINLETIR, PSY e molti altri, fino ad arrivare a uno dei momenti più attesi della serata con "Golden", la celebre colonna sonora del film Demon Hunters, che coinvolgerà il pubblico facendolo cantare e ballare insieme agli artisti.

A presentare la serata sarà la giornalista, divulgatrice e conduttrice televisiva Renata Cantamessa.

«Il Ceriale Summer Festival continua a proporre appuntamenti che parlano a pubblici diversi, offrendo occasioni di svago e intrattenimento di qualità anche ai più giovani e alle famiglie - afferma la sindaca Marinella Fasano -. Lo spettacolo dedicato al K-pop rappresenta una novità assoluta per il nostro cartellone e conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di costruire un programma sempre più ricco, inclusivo e attento ai linguaggi contemporanei, senza dimenticare il valore della condivisione e dello stare insieme».

«Con questa serata vogliamo intercettare una passione che coinvolge migliaia di ragazze e ragazzi - aggiunge il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -. Abbiamo scelto uno spettacolo che saprà coinvolgere tutte le generazioni. Sarà una grande festa che trasformerà piazza della Vittoria in un palcoscenico di energia, colori e divertimento».

I biglietti sono disponibili su clappit.com.