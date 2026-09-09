Le imprese dell’Imperiese sbarcano a Cannes: nove realtà liguri protagoniste al Salone della nautica

C'è anche una significativa rappresentanza della provincia di Imperia tra le imprese liguri protagoniste della 49ª edizione del Cannes Yachting Festival, in programma fino a domenica 13 settembre. Per il quinto anno consecutivo, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha infatti organizzato una collettiva di aziende al prestigioso appuntamento internazionale dedicato alla nautica. Un'occasione pensata per favorire promozione, relazioni commerciali e nuove opportunità di mercato per il sistema produttivo ligure. La partecipazione è stata realizzata attraverso l'Azienda Speciale camerale, in partnership con Regione Liguria e Liguria International. All'interno dello stand viene inoltre promosso il sistema nautico spezzino, con il Miglio Blu e il Blue Design Summit, in collaborazione con il Comune della Spezia.

Per il territorio imperiese sono presenti Divo Yacht Srls, agenzia di servizi nautici con sede in provincia di Imperia, attiva nella vendita, nelle nuove costruzioni, nel charter e nei diversi servizi di supporto all'armatore, EP Insurance Broker Srl, broker assicurativo specializzato nel comparto nautico, e BDS Srl, realtà che commercializza Seamind, un software SaaS sviluppato per digitalizzare la gestione operativa delle agenzie nautiche. Tre aziende che rappresentano segmenti differenti di una filiera sempre più articolata, nella quale servizi, tecnologia e assistenza agli armatori si affiancano alla costruzione e alla manutenzione delle imbarcazioni. La loro presenza a Cannes testimonia la capacità delle imprese dell'Imperiese di confrontarsi con un mercato internazionale altamente specializzato.

"La partecipazione al Cannes Yachting Festival è ormai un appuntamento consolidato per le aziende liguri – commenta Sabrina Canese, consigliera d'amministrazione dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e titolare della storica Canese Dante Srl –, una vetrina internazionale che per il nostro territorio, con un'economia rilevante nella blue economy, e l'organizzazione della collettiva conferma l'attenzione dell'Azienda Speciale e della Camera di Commercio a supporto dei settori trainanti della nostra economia". Un impegno che punta quindi a mettere le imprese nelle condizioni di presentarsi direttamente davanti a operatori, potenziali clienti e interlocutori provenienti da diversi Paesi, valorizzando competenze e specializzazioni maturate sul territorio.

La collettiva riunisce complessivamente nove realtà liguri, espressione di diverse componenti della blue economy. Oltre alle tre imprese imperiesi, partecipano Gruppo Valdettaro, Superfici, Forwardyachts e Avosa della provincia della Spezia, Marina di Loano per il Savonese e Genova For Yachting, associazione che riunisce il cluster della nautica professionale genovese nei settori dei servizi, marina, cantieri, tecnologie e professionisti. Una fotografia di un comparto nel quale la Liguria continua a rivestire un ruolo di primo piano, grazie a una rete di imprese che spazia dalla cantieristica al brokerage, dai porti turistici alle assicurazioni, fino alle nuove soluzioni digitali.

"La partecipazione delle nostre aziende al Salone Nautico di Cannes rappresenta un'importante occasione per valorizzare e promuovere a livello internazionale le competenze e le eccellenze del nostro territorio", sottolinea Patrizia Saccone, assessore allo sviluppo economico del Comune della Spezia. L'assessore evidenzia inoltre il ruolo del distretto nautico spezzino, il cosiddetto Miglio Blu, sottolineando come la filiera sia capace di coniugare "tradizione, innovazione, design e tecnologia" e di competere sui principali mercati mondiali. Un percorso che, secondo Saccone, punta a creare nuove relazioni e occasioni di crescita per il sistema produttivo, anche attraverso iniziative come il Blue Design Summit.

Il Cannes Yachting Festival rappresenta in questo senso una vetrina di particolare rilievo. Fino a domenica 13 settembre, la manifestazione presenta le principali novità del settore e le nuove tendenze dello yachting, tra cui la cosiddetta nautica slow, un modo diverso di vivere il mare basato sulla navigazione a tappe, sulla scoperta dei territori costieri e su una maggiore attenzione agli ambienti marini. Numeri importanti per una manifestazione che, nella sua 49ª edizione, riunisce oltre 680 espositori e una flotta di circa 700 imbarcazioni, con modelli da 5 a 50 metri.

Attesi inoltre circa 56mila visitatori internazionali, mentre sono circa 150 le anteprime mondiali annunciate dagli organizzatori. Un contesto nel quale anche le imprese della provincia di Imperia possono presentare servizi e competenze a una platea internazionale, rafforzando la propria rete di contatti e cercando nuove occasioni di collaborazione. Dalla consulenza nautica al brokeraggio assicurativo, fino alla digitalizzazione delle agenzie, la presenza imperiese fotografa un settore che non si limita più alla sola componente legata alle imbarcazioni, ma comprende una gamma sempre più ampia di servizi ad alto valore aggiunto. La partecipazione di Divo Yacht, EP Insurance Broker e BDS diventa così anche un'occasione per promuovere, attraverso le singole realtà imprenditoriali, il peso della blue economy dell'Imperiese.