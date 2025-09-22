Porto Vecchio di Sanremo, la maggioranza cerca la luce in fondo al tunnel di via Nino Bixio: oggi nuova riunione

Nuova riunione di maggioranza a Sanremo per parlare del progetto del Porto Vecchio: a pochi giorni dalla precedente riunione, un nuovo incontro si è tenuto tra le mura di Palazzo Bellevue, con l'intenzione di portare avanti il confronto sui progetti a ora sul tavolo.

Si tratta di una fase di approfondimento degli aspetti tecnici, che riguarda in particolar modo la questione che più di tutte è stata al centro del confronto nelle precedenti riunioni, ovvero quella in merito al tunnel di via Nino Bixio: ci sono infatti al momento in ballo due possibili strade da seguire, una prima che prevede di realizzare una galleria alta tre metri e una seconda che invece prevede dimensioni maggiori, fino a cinque metri. La seconda soluzione, che prevederebbe un ritorno al progetto dell'architetto Calvi, sarebbe caldeggiata da una parte della maggioranza perché permetterebbe uno scorrimento del traffico migliore, permettendo il transito anche a mezzi di dimensioni più ampie.

Entrambe le soluzioni sono al vaglio dell'amminstrazione, che dovrà valutare gli aspetti positivi e negativi delle proposte, così da poter scegliere l'opzione considerata infine più funzionale per intervenire sul Porto Vecchio.

In tutto ciò sale l'attesa per il consiglio comunale monotematico del 6 ottobre che verterà proprio sull'argomento: un'assise attesa dalla cittadinanza per fare luce sui prossimi sviluppi, richiesto dall'opposizione per chiarire le posizioni di tutte le categorie interessate nel progetto e per discutere anche della delibera che la giunta comunale sarà chiamata prossimamente a redigere per indicare in maniera formale l'indirizzo del restyling da avviare, cercando di raggiungere fianlmente la luce alla fine del tunnel.