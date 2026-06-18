Sanremo, insediato il nuovo Consiglio provinciale ingegneri: Tommaso Buschiazzo è il nuovo Presidente

Si è aperta ufficialmente una nuova pagina per la categoria professionale degli ingegneri della provincia di Imperia. Nella serata di ieri, 15 giugno 2026, si è riunito presso la storica sede di via della Repubblica a Sanremo il neoeletto Consiglio dell'Ordine per procedere alla formale seduta di insediamento e al contestuale conferimento dei ruoli di vertice che guideranno la categoria per il quadriennio 2026-2030.

Le elezioni, concluse a metà maggio, avevano già delineato la squadra dei professionisti scelti dal territorio. Il Consiglio ha deliberato l'Ufficio di Presidenza: la massima carica è stata affidata al Dott. Ing. Tommaso Buschiazzo, che assume la presidenza dell'Ordine. Al suo fianco, nel ruolo di Vice Presidente, siederà il Dott. Ing. Domenico Pino. La strategica funzione di Segretario sarà ricoperta dal Dott. Ing. Fabio Sappia, mentre la gestione finanziaria e di bilancio è stata assegnata al Dott. Ing. Iunior Andrea Vaccaro in qualità di Tesoriere.

La squadra consiliare che supporterà l'esecutivo è composta da figure di spiccato rilievo nel panorama ingegneristico locale: Ing. Michele Canevello, Ing. Chiara Boero, Ing. Mauro Ausonio, Ing. Ivan De Benedetto, Ing. Francesca Pellegrino, Ing. Patrizia Migliorini e Ing. Giuseppe Enrico. Una composizione che unisce competenze trasversali.

Nel suo discorso di insediamento, il neo-presidente Ing. Tommaso Buschiazzo ha tracciato la rotta del prossimo mandato, evidenziando le sfide che attendono la categoria: “Il quadriennio 2026-2030 sarà cruciale per consolidare il ruolo sussidiario dell’ingegnere nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Lavoreremo intensamente sulla digitalizzazione delle procedure e sul potenziamento dell’offerta formativa, puntando con decisione a superare la baricentrica della sede di Sanremo: vogliamo offrire un servizio capillare, che agevoli concretamente gli iscritti sia nelle aree di confine che nel capoluogo. Ringrazio l’intero Consiglio per la fiducia: opereremo come un’unica squadra al servizio dei colleghi e del rilancio infrastrutturale del nostro territorio”

Con l'insediamento formale, i verbali e le nuove nomine sono stati trasmessi come da prassi al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale (CNI) e alle autorità locali della provincia, rendendo l'organismo pienamente operativo per l'avvio delle nuove commissioni di studio e di lavoro.