San Biagio della Cima chiude gli Itinerari di Letteratura con Marino Magliani e la presentazione del nuovo romanzo "Fondovalle"

Si conclude domani, alle 17.30, al centro polivalente "Le Rose" di San Biagio della Cima, il ciclo degli Itinerari di Letteratura 2026, la rassegna organizzata dall'Associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con il Comune di San Biagio della Cima. Ospite dell'ultimo appuntamento sarà lo scrittore ligure Marino Magliani, che presenterà il suo nuovo libro, “Fondovalle”, pubblicato da Carabba Editrice. L'autore sarà presente per dialogare con il pubblico e raccontare la genesi dell'opera.

Il romanzo narra la storia di un ragazzo cresciuto nella Liguria di confine, tra Italia e Francia, schivo, amante dei libri e incapace di conformarsi alle aspettative della famiglia, destinato a trasformare la propria inquietudine in un continuo viaggio attraverso paesi, culture e frontiere. Al centro del racconto, la scrittura e la lettura diventano una patria interiore, mentre il fondovalle assume il significato di luogo dell'anima, spazio della memoria e dell'identità.

Marino Magliani, originario di Molini di Prelà, vive da molti anni in Olanda, dopo esperienze in Spagna e Sud America. Considerato una delle voci più apprezzate della narrativa ligure contemporanea, ha ambientato molte delle sue opere nel Ponente e nell'entroterra della provincia di Imperia, territori che attraversano la sua produzione letteraria con i loro paesaggi e la loro malinconia.

Tra i suoi libri più noti figurano “Quattro giorni per non morire”, “Il cannocchiale del tenente Dumont” e “Prima che te lo dicano gli altri”, ai quali si affiancano raccolte di racconti e poesie. L'incontro è aperto al pubblico e, al termine della presentazione, è previsto un momento conviviale con i partecipanti.