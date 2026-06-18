Spettacolo circense, San Biagio della Cima inaugura l’estate con il Family Circus (Foto)

San Biagio della Cima inaugura l’estate con il Family Circus. Tante persone, grandi e piccini, hanno, infatti, preso parte allo spettacolo circense andato in scena ieri sera presso il centro polivalente 'Le Rose'.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, segna l’inizio di un percorso di promozione turistica e culturale volto a valorizzare il borgo durante i mesi estivi. "Ha preso il via ieri sera il calendario degli eventi estivi di San Biagio della Cima" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Ad aprire la stagione è stato uno spettacolo circense che ha registrato una forte partecipazione di pubblico, tra residenti e visitatori del territorio".

I tanti presenti, tra i quali anche il sindaco Simone Rotolo, il vicesindaco Pino Biagini, l'assessore Sara Laura e il consigliere comunale Cristian Zanellati, hanno passato una serata spensierata e divertente grazie alle esibizioni di Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla. L'evento a cura di Fem Spettacoli è stato, perciò, un successo. "Il successo della serata inaugurale fa da traino ai prossimi appuntamenti in programma, pensati per offrire intrattenimento di qualità e attrarre visitatori nell'entroterra" - dice l'Amministrazione Rotolo - "La rassegna estiva proseguirà nelle prossime settimane con un calendario che spazierà dal cinema all'aperto a rappresentazioni teatrali, fino ad approfondimenti culturali dedicati alla letteratura e alla musica d'autore".

Il prossimo appuntamento del calendario delle manifestazioni estive sarà domani, il 19 giugno, alle 21.15 con il cinema all'aperto. Per l'occasione si potrà ammirare la proiezione di "C'è ancora domani" presso il centro polivalente "Le Rose". Il 27 giugno alle 21, invece, andrà in scena il teatro itinerante "Arcane Vacanze" a cura della compagnia "Per un pugno di maschere".

Il 5 luglio alle 21 è previsto il teatro all'aperto "La terra degli ulivi" nella chiesa Annunziata. Per l'occasione sarà disponibile un servizio navetta gratuito. Il 10 luglio alle 21 presso il centro polivalente "Le Rose" tornerà il cinema all'aperto con il film d'animazione "Coco" mentre il 26 luglio alle 18.30 vi sarà l'incontro culturale "Francesco Biamonti incontra De André", che sarà seguito, alle 21, dal concerto tributo dei Franziskani.