Vallecrosia, presenti i cantanti del Family Band Gospel Choir al Ferrara Summer Festival

Domenica 21 giugno, nel giorno del solstizio d’estate e della Festa della Musica, la città di Ferrara ospiterà in Piazza Ariostea, alle ore 21:00, il grande concerto gratuito del coro nazionale Italian Gospel Choir, protagonista di uno degli appuntamenti più rilevanti del Ferrara Summer Festival 2026. L’evento, nato dalla collaborazione tra Comune di Ferrara, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Ferrara Tua e Ferrara Summer Festival, sarà di forte impatto artistico e simbolico grazie all’esibizione di 300 cantanti “azzurri” provenienti da tutta Italia e della super band di 12 elementi che accompagnerà il coro. Il concerto, che vede anche le preziose partnership e i contributi di NG - Nuova General Instruments, Irrimec, Music In e del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, sarà a ingresso gratuito con registrazione e prenotazione del proprio posto a sedere tramite il portale Eventbrite.

Fondato il 21 dicembre del 2010, l'Italian Gospel Choir nasce come progetto artistico, musicale e sociale con un obiettivo preciso: creare una grande formazione nazionale capace di unire le diverse anime del gospel italiano, superando i confini regionali e costruendo una rete artistica diffusa su tutto il territorio del Belpaese. Il coro, infatti, si configura come una vera e propria “piattaforma” del movimento gospel, in grado di coinvolgere centinaia di coristi appartenenti a cori, associazioni e realtà musicali locali: un modello organizzativo che non ha equivalenti in Europa per dimensione e capillarità. Alla base del progetto vi è una visione che unisce musica e funzione sociale: la musica gospel viene interpretata non solo come genere musicale, ma come strumento di inclusione, partecipazione e crescita collettiva. Il coro accoglie infatti cantanti di ogni età, formazione ed esperienza, mantenendo un impatto sociale e artistico di alto livello.

Nel corso di questi 16 anni di attività, l'Italian Gospel Choir ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui due Medaglie di Rappresentanza del Presidente della Repubblica (2011 e 2014), conferite per il valore culturale e sociale del progetto. L’ensemble ha inoltre partecipato a numerosi eventi di rilievo nazionale e internazionale, esibendosi in contesti istituzionali, manifestazioni pubbliche e grandi eventi, e collaborando con artisti e partner di primissimo ordine come, ad esempio, Roland, partner musicale e strumentale della nazionale. Le esibizioni del coro si distinguono per la capacità di unire dimensione spettacolare e contenuto emotivo, con un forte coinvolgimento del pubblico e una particolare attenzione alla qualità musicale. Il progetto è guidato da una direzione artistica composta da figure di primo piano del gospel italiano: Francesco Zarbano (presidente), Andrea Capurri (vicepresidente), Alessandro Pozzetto (direttore) e Alex Negro (vicedirettore).

La data del concerto rafforza il grande significato “evocativo” dell’evento: il 21 giugno è infatti il giorno del solstizio d’estate che, come noto, rappresenta simbolicamente la luce, l’energia e il rinnovamento. Nello stesso giorno si celebra inoltre, in oltre 120 nazioni in tutto il mondo, la Festa della Musica, iniziativa nata nel 1982 per promuovere la diffusione della musica in tutte le sue forme, con eventi gratuiti e aperti al pubblico. Il concerto dell’Italian Gospel Choir si inserisce pienamente in questo contesto che vedrà la partecipazione di 300 coristi. Questi si esibiranno in una formazione unitaria indossando l’immancabile abito celebrativo blu arricchito dal tricolore, accompagnati musicalmente dall’Italian Gospel Orchestra diretta e coordinata da Steven Zucchini (organo Hammond e programmazione) e composta da: Simone Saladino (batteria), Loris Stefanuto (percussioni), Andrea Imelio (basso), Giacomo Carini (chitarra), Alessandro Abbatiello (pianoforte), Piero Caico (tromba), Andrès Villani (sax), assieme all'Archimia String Quartet formato da Serafino Tedesi (violino), Paolo Costanzo (violino), Matteo del Soldà (viola) e Andrea Anzalone (violoncello).

Ad impreziosire il prestigioso ensemble nazionale, ci sarà anche la presenza dei cantanti del FAMILY BAND GOSPEL CHOIR di Vallecrosia, guidati da Sonia Carioli e onorati di far parte della nazionale dei cori Gospel.

Grande entusiasmo per il concerto dell’Italian Gospel Choir anche da parte delle autorità locali. Alan Fabbri (sindaco di Ferrara): “Piazza Ariostea si prepara a una serata magica che offre alla città e ai turisti uno spettacolo di grande emozione e un momento di condivisione aperto a tutti con il coro gospel nazionale. Un evento che, con un enorme abbraccio musicale, conferma Ferrara come capitale dei grandi eventi di qualità”. Marco Gulinelli (assessore alla Cultura del Comune di Ferrara): “L’Italian Gospel Choir porterà a Ferrara un’esperienza intensa. Celebrare la Festa della Musica con trecento persone provenienti da tutta Italia trasformerà la città in un indimenticabile palcoscenico a cielo aperto, capace di unire la spettacolarità di un grande coro alla profonda spiritualità di questa tradizione musicale”. Luca Cimarelli (presidente Ferrara Tua): “È un piacere ospitare questa importante realtà musicale dopo il successo del concerto dedicato a Morricone dello scorso anno, e poter contribuire alla realizzazione dell’evento da parte di Ferrara Tua. Mai come quest’anno gli eventi sono così variegati e in grado di soddisfare diverse tipologie di pubblico”. Carlo Bergamasco (direttore generale del Teatro Comunale di Ferrara): “Il Teatro Comunale continua a lavorare per costruire occasioni culturali capaci di unire qualità artistica e partecipazione. Accogliere trecento voci dell’Italian Gospel Choir significa offrire al pubblico un’esperienza collettiva di grande forza emotiva e impatto, in una serata speciale che intreccia Festa della Musica e solstizio d’estate”. Entusiasmo e soddisfazione sono stati ribaditi anche da Francesco Zarbano (presidente Italian Gospel Choir): “Siamo entusiasti all’idea di salire in 300 su un palcoscenico internazionale così importante come quello del Ferrara Summer Festival, tra l’altro nel solstizio d’estate e soprattutto in occasione della Festa della Musica. Non vogliamo essere fatalisti, ma crediamo che l’insieme di tutte queste energie creerà qualcosa di unico e imperdibile. Nel ringraziare tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo concerto promettiamo, citando l’Ariosto tanto caro a tutta la comunità estense, che il coro sarà vocalmente 'furioso'. Vi aspettiamo numerosi”.

Appuntamento, quindi, con il coro gospel nazionale (Italian Gospel Choir) all’interno del Ferrara Summer Festival, in Piazza Ariostea a Ferrara, il 21 giugno 2026 a partire dalle ore 21:00. Il concerto sarà a ingresso gratuito con prenotazione sul portale Eventbrite al seguente link: (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-italian-gospel-choir-ferrara-2026-ingresso-gratuito-2500-posti-a-sedere-1989988207297?aff=Sito).