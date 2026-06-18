Camporosso, "Là c'è BIRRA!" chiude con un grande successo l'edizione 2026

Migliaia di visitatori, birrifici artigianali, street food di qualità, musica dal vivo e un'intera comunità riunita attorno ai valori della convivialità, della cultura gastronomica e della valorizzazione del territorio.

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo l'edizione 2026 di "LÀ C'È BIRRA!", la manifestazione che per tre giorni ha animato la Struttura Polivalente "Giovanni Falcone" di Camporosso, trasformandola in un punto d'incontro per appassionati di birra artigianale, famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutto il Ponente ligure e dalle province limitrofe.

L'evento ha proposto un percorso che ha saputo unire birra artigianale, eccellenze gastronomiche, musica dal vivo, DJ set, artigianato e promozione del territorio, confermandosi una delle manifestazioni più apprezzate dell'inizio della stagione estiva.

Particolarmente significativa la presenza di numerosi birrifici artigianali indipendenti, protagonisti di un settore in continua crescita e sempre più rappresentativo delle produzioni di qualità del nostro Paese.

A sottolineare l'importanza della manifestazione la presenza all’inaugurazione di Regione Liguria rappresentata dai consiglieri Walter Sorriento, Armando Biasi, Enrico Ioculano e Veronica Russo, attiva nella promozione del settore brassicolo ligure, di cui riportiamo la seguenti parole:

"Una bellissima manifestazione che coniuga la birra artigianale ligure e non solo con i prodotti del territorio e buona musica. La birra artigianale è un prodotto che sul nostro territorio sta crescendo e quindi giusto valorizzarlo anche attraverso iniziative come queste".

Parole che confermano il valore culturale, economico e turistico di eventi capaci di promuovere le produzioni artigianali e le eccellenze enogastronomiche locali.

Al taglio del nastro erano presenti anche Fabio Perri, sindaco di Vallecrosia al Mare, e Marzia Baldassarre, la neo sindaca di Bordighera, entrambi accompagnati da molti rappresentati delle proprie amministrazioni.

Soddisfazione è stata espressa anche dall'Amministrazione Comunale di Camporosso attraverso l'Assessore al Turismo e Manifestazioni Rosella Gastaldo:

"A nome dell'Amministrazione Comunale esprimo un profondo ringraziamento all'associazione ACEB per la perfetta organizzazione di questa seconda edizione di 'Là c'è Birra', che ha portato in Camporosso un'ulteriore occasione di convivialità ed aggregazione. Un ringraziamento sentito anche a tutti gli operatori che hanno aderito all'evento appena concluso, a Diego Lupano per la direzione e ai tantissimi visitatori che hanno riempito e animato le terrazze del nostro Centro Falcone, dando un grandioso avvio alla nostra stagione estiva".

Anche Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia, rimarca la riuscita dell'evento: "Eventi come Là c'è Birra! rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni, imprese e istituzioni possa generare valore per il territorio. La grande partecipazione registrata in questa seconda edizione dimostra quanto sia importante investire in iniziative capaci di promuovere le produzioni artigianali, valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali e creare occasioni di incontro e socialità. Come CNA Imperia crediamo fortemente in manifestazioni che sostengono le imprese, rafforzano l'identità del territorio e contribuiscono ad accrescere l'attrattività turistica del Ponente ligure. Il successo di questa edizione conferma che fare rete è la strada giusta per costruire opportunità di sviluppo economico e culturale per tutta la comunità".

"LÀ C'È BIRRA!" si conferma così non soltanto una manifestazione dedicata alla birra artigianale, ma un progetto capace di mettere in rete imprese, associazioni, istituzioni e operatori del territorio, generando occasioni di incontro, promozione e sviluppo.

L'organizzazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli amministratori e ai dipendenti del Comune di Camporosso, ai birrifici, agli operatori food, agli artisti, ai musicisti, ai volontari e alle migliaia di persone che hanno scelto di partecipare all'evento contribuendo al successo della manifestazione.

"LÀ C'È BIRRA!" è organizzato da ACEB - Associazione Culturale Eventi Benefici con il patrocinio e la collaborazione della Città di Camporosso e in con CNA Imperia.