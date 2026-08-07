San Biagio della Cima: 2,45 milioni di euro per la messa in sicurezza del Verbone, Cerri "Opera fondamentale"

Un risultato importante e concreto per San Biagio della Cima e per tutto il territorio. Con l'approvazione in Giunta regionale del Piano di mitigazione del rischio idrogeologico, sono stati stanziati 2.450.000 euro per la messa in sicurezza del Torrente Verbone, uno degli interventi attesi per ridurre il rischio idraulico e migliorare le condizioni di sicurezza dell'area. A darne notizia è Chiara Cerri, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della IV Commissione regionale "Territorio, Ambiente e Infrastrutture". Le risorse consentiranno di intervenire sul corso d'acqua con opere di adeguamento e messa in sicurezza, con ricadute positive anche sulla viabilità e sulle attività presenti nella zona.

"Parliamo di un'opera fondamentale in un'area finora soggetta a vincoli idraulici che, grazie all'adeguamento del torrente e alla tutela della SP59, tornerà a essere sicura e vivibile per cittadini e imprese", sottolinea Cerri. L'intervento sul Torrente Verbone assume quindi un'importanza strategica non soltanto per la sicurezza idraulica, ma anche per la piena fruibilità del territorio. La presenza di vincoli legati al rischio idrogeologico ha infatti rappresentato negli anni un elemento di criticità per l'area, incidendo sulle possibilità di sviluppo e sulle condizioni di sicurezza di cittadini e imprese. Lo stanziamento regionale punta ora a intervenire in modo strutturale sulle problematiche esistenti.

La presidente della IV Commissione evidenzia inoltre il valore di una programmazione orientata alla prevenzione del rischio e alla tutela del suolo, attraverso interventi capaci di affrontare le criticità prima che possano trasformarsi in emergenze. "Risultati come questo confermano come la prevenzione, la tutela del suolo e la sicurezza delle nostre comunità siano una delle priorità della nostra Regione", conclude Cerri. I 2,45 milioni di euro destinati al Verbone rappresentano dunque un investimento significativo per il territorio di San Biagio della Cima, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dell'area e della SP59 e creare condizioni più favorevoli per cittadini, imprese e attività locali.