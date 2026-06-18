San Lorenzo Night Run, torna la corsa notturna sulla pista ciclopedonale: aperte le iscrizioni alla terza edizione

Si svolgerà sabato 27 giugno la terza edizione della “San Lorenzo Night Run”, la manifestazione podistica non competitiva che si sviluppa lungo la pista ciclopedonale del Ponente ligure. La gara prevede un percorso di 7 chilometri con partenza e arrivo presso l’ex stazione di San Lorenzo al Mare. Lo start è fissato alle ore 21.30.

Sono già aperte le iscrizioni. Per partecipare è possibile inviare una mail con i propri dati all’indirizzo ilgiardinodimagdala@gmail.com. Il costo del pettorale è di 10 euro. Per le ultime adesioni sarà inoltre attivo, il giorno stesso della gara, un desk presso la Porta di Valle San Lorenzo dalle 17 alle 20.30, dove sarà possibile effettuare l’iscrizione e ritirare i pettorali.

Il tracciato porterà i partecipanti lungo la pista ciclopedonale in direzione levante fino a quasi Borgo Prino, punto in cui sarà posizionato il giro di boa. Da lì i podisti faranno ritorno verso ponente fino al traguardo finale di San Lorenzo al Mare.

Al termine della corsa, in piazza Marvaldi, si terrà la cerimonia di premiazione con i riconoscimenti destinati alle classifiche maschile, femminile e giovanile. La serata proseguirà con il pasta party e con l’intrattenimento musicale curato da Dj Nito.

Alla manifestazione parteciperà anche l’associazione di volontariato “Giraffa a Rotelle”, presente con uno stand di crowdfunding dedicato all’acquisto di aspassobike, progetto di mobilità sociale e sostenibile finalizzato all’inclusione attraverso biciclette adattate per persone con difficoltà motorie.

“Anche quest’anno siamo pronti ad accogliere tutti i podisti che vorranno partecipare alla San Lorenzo Night Run – dichiara l’organizzatrice Nadia Zerbone –. Nelle prime due edizioni, nate sulla scia della gara tradizionale in programma a settembre, la manifestazione ha richiamato molti podisti locali, ma anche tanti turisti che hanno approfittato di una vacanza in riviera per correre sulla nostra bellissima pista ciclopedonale”.

L’organizzazione è curata dal Centro Integrato di Via “Il Giardino di Magdala”, con la collaborazione tecnica dell’Asd Atletico San Lorenzo. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Imperia e San Lorenzo al Mare, della Pro Loco San Lorenzo e della Porta di Valle San Lorenzo.

Main sponsor dell’evento sarà Diemme Fiori della famiglia Di Massa. Il Comitato Organizzatore ha inoltre ringraziato FitLine Experience Results e Garuda Erboristeria per il sostegno offerto alle premiazioni.

Per quanto riguarda l’albo d’oro della manifestazione, nella classifica maschile si sono imposti Maurizio Ferratusco nel 2024 e Samuele D’Aguì nel 2025, autore anche del record della gara con il tempo di 24’32”. Tra le donne hanno conquistato il primo posto Stefania Moneta nel 2024 e Prisca Aeby nel 2025. Nella categoria giovanile si sono affermati Nicolò Retano nel 2024, mentre nel 2025 hanno vinto Enea Cosenza nella classifica maschile e Noemi Marvaldi in quella femminile.