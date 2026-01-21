Sopralluogo al mercato annonario di Sanremo: Mager e Ormea verificano gli interventi per sicurezza e funzionalità

Questa mattina il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l’assessore alle attività produttive Silvana Ormea hanno effettuato un sopralluogo al mercato annonario, per verificare direttamente alcuni piccoli interventi necessari per migliorare la funzionalità e la sicurezza della struttura.

“Abbiamo risposto ad alcune necessità che ci sono state segnalate dagli operatori – dichiara l’assessore Ormea – riguardanti, ad esempio, la sostituzione della porta della pescheria, già ordinata dagli uffici. Inoltre sono stati effettuati i lavori nelle griglie per l’acqua piovana nell’area dove viene effettuata la raccolta rifiuti. Questo intervento è stato realizzato grazie all’interessamento dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, che ringrazio. Infine, nei prossimi giorni, un fabbro si recherà al mercato per provvedere alla chiusura della porta laterale”.

E’ stata anche l’occasione per incontrare nuovamente gli operatori, sottolineando così la volontà e l’impegno dell’amministrazione comunale non solo di monitorare le condizioni della struttura, affinché gli interventi necessari vengano programmati e realizzati in modo efficace, ma anche di mantenere aperto il dialogo con gli stessi operatori.

“A tale proposito – conclude l’assessore Ormea – in questi giorni riusciremo a terminare il regolamento del mercato annonario, che verrà poi condiviso con gli operatori e le associazioni di categoria. Un documento fondamentale da cui partire per la riqualificazione della struttura”.