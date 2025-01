Sanremo 2025, proseguono le prove all’Ariston: sul palco Ranieri, Giorgia, Rose Villain e The Kolors (Foto)

A pochi giorni dall’inizio del 75° Festival di Sanremo, il Teatro Ariston continua a essere il cuore pulsante delle prove ufficiali, con gli artisti che stanno mettendo a punto le loro esibizioni prima del debutto sul palco più atteso della musica italiana.

Oggi è stato il turno di Serena Brancale, Maria Tomba, Massimo Ranieri, Giorgia, Rose Villain e The Kolors, che hanno provato le loro performance in vista della kermesse. Maria Tomba, in gara nella categoria Giovani, si è concentrata sulla sua esibizione ufficiale, mentre gli altri artisti hanno avuto l’opportunità di provare sia il brano in gara sia la cover che porteranno nella serata dedicata ai duetti e alle reinterpretazioni.

Sul palco si sono alternati artisti di grande esperienza e nuovi volti della scena musicale italiana. Massimo Ranieri, autentica leggenda della musica, ha portato il suo carisma sul palco dell’Ariston, mentre Giorgia, tra le voci più amate del panorama nazionale, ha mostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità interpretativa.

Spazio poi a Rose Villain, una delle artiste più attese di questa edizione, che ha dato un assaggio del suo stile unico, e ai The Kolors, pronti a infiammare il pubblico con la loro energia travolgente. Anche Serena Brancale ha provato la sua esibizione, portando un tocco di classe alle prove della giornata.

Le prove proseguono con grande intensità, e ogni giorno all’Ariston si respira sempre più l’atmosfera del Festival di Sanremo. Gli artisti stanno limando gli ultimi dettagli delle loro performance, mentre cresce l’attesa per scoprire le sorprese e le emozioni che questa edizione saprà regalare. Con i riflettori già puntati sulla città dei fiori, il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: il Festival di Sanremo 2025 è sempre più vicino, e il palco dell’Ariston è pronto a scrivere un’altra pagina indimenticabile della musica italiana.