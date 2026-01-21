Il Liceo Cassini apre le porte: sabato 24 gennaio l’Open Day a Villa Magnolie

Anche quest’anno è tempo di iscrizioni… infatti il giorno 14 gennaio 2026 scadrà il termine per scegliere quale istituto superiore e quale indirizzo i futuri studenti “delle superiori” vorranno frequentare.

Il Liceo G.D.Cassini di Sanremo, dopo i “venerdì del Cassini” in cui ogni indirizzo di studi si è proposto al pubblico di studenti e genitori nella sua specificità, aprirà le porte in seduta plenaria sabato 24 gennaio a villa Magnolie dalle ore 10.00 alle 12.00. Dopo l’accoglienza della Dirigente Mara Ferrero , docenti e studenti di ogni indirizzo presenteranno le proposte didattiche e culturali dei quattro indirizzi di studio all’interno della fisionomia formativa del liceo.

Il liceo Cassini infatti coniuga il sempreverde patrimonio culturale di un percorso liceale, volto alla formazione della persona nella sua globalità, focalizzato sullo sviluppo del pensiero critico, delle competenze umanistiche, scientifiche e linguistiche con contenuti, discipline e progetti che sappiano fronteggiare le sfide che la contemporaneità propone. A completamento dei tre storici indirizzi ( classico, scientifico e linguistico ) da cinque anni l’offerta formativa si è arricchita dell’indirizzo musicale.

Così l’indirizzo classico permette come sempre di raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti attraverso la conoscenza approfondita della cultura classica, ma si completa con l’offerta di due opzioni di potenziamento di Inglese o di Matematica. Il percorso scientifico mira all’acquisizione di una formazione equilibrata nei due versanti linguistico- storico filosofico e scientifico e si apre al futuro con la curvatura di Robotica e Informatica. L’indirizzo linguistico di concentra sullo studio di tre lingue moderne e delle caratteristiche culturali nei paesi in cui esse si parlano e prevede l’opzione R.E.D.I.. Il percorso musicale permette lo sviluppo di una specifica professione artistica, attraverso anche l’apprendimento tecnico-pratico della musica.

A tale proposta culturale si aggiungono progetti interdisciplinari che legano scuola e territorio, come dimostra per esempio l'impegno nella valorizzazione della musica sinfonica.

Per aiutare i genitori ad effettuare le iscrizioni, la segreteria del Liceo allestirà una postazione in Villa di supporto tecnico-informatico.

Il Cassini quindi vi attende numerosi sabato 24 gennaio per un incontro confronto informativo e formativo sul futuro scolastico delle nuove generazioni.