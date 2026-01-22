 / Scuola

Scuola | 22 gennaio 2026, 10:53

Sanremo, l’Istituto IPSAA “D. Aicardi” apre le porte alle famiglie per l’Open Day dedicato al mondo dell’agricoltura

Domenica 25 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 visite guidate, laboratori e dimostrazioni nell’azienda florovivaistica e nel convitto dell’IIS Ruffini Aicardi

Sanremo, l’Istituto IPSAA “D. Aicardi” apre le porte alle famiglie per l’Open Day dedicato al mondo dell’agricoltura

L’Istituto IPSAA “D. Aicardi” di Sanremo si prepara ad accogliere famiglie e futuri studenti per l’Open Day in programma domenica 25 gennaio, dalle 14.30 alle 17.30, nella sede di strada Maccagnan 37. 

Un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’offerta formativa e delle attività pratiche che caratterizzano l’indirizzo agrario dell’IIS Ruffini Aicardi.

Docenti, studenti e istitutori del convitto accompagneranno i visitatori alla scoperta degli spazi scolastici, dei laboratori e dell’azienda florovivaistica, cuore pulsante dell’istituto. Sarà possibile osservare da vicino le attività professionali che gli allievi svolgono quotidianamente, partecipare a dimostrazioni e conoscere le opportunità formative e occupazionali legate al settore agricolo.

L’Open Day rappresenta un’occasione preziosa per comprendere da vicino il valore di un percorso di studi che unisce competenze tecniche, esperienza sul campo e una forte connessione con il territorio. 

L’invito è rivolto a tutte le famiglie interessate a conoscere da vicino la realtà dell’IPSAA “D. Aicardi”.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium