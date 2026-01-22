Sanremo, l’Istituto IPSAA “D. Aicardi” apre le porte alle famiglie per l’Open Day dedicato al mondo dell’agricoltura

L’Istituto IPSAA “D. Aicardi” di Sanremo si prepara ad accogliere famiglie e futuri studenti per l’Open Day in programma domenica 25 gennaio, dalle 14.30 alle 17.30, nella sede di strada Maccagnan 37.

Un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’offerta formativa e delle attività pratiche che caratterizzano l’indirizzo agrario dell’IIS Ruffini Aicardi.

Docenti, studenti e istitutori del convitto accompagneranno i visitatori alla scoperta degli spazi scolastici, dei laboratori e dell’azienda florovivaistica, cuore pulsante dell’istituto. Sarà possibile osservare da vicino le attività professionali che gli allievi svolgono quotidianamente, partecipare a dimostrazioni e conoscere le opportunità formative e occupazionali legate al settore agricolo.

L’Open Day rappresenta un’occasione preziosa per comprendere da vicino il valore di un percorso di studi che unisce competenze tecniche, esperienza sul campo e una forte connessione con il territorio.

L’invito è rivolto a tutte le famiglie interessate a conoscere da vicino la realtà dell’IPSAA “D. Aicardi”.