Istituto Fermi Polo Montale, i corsi quadriennali puntano sull’eccellenza

L’Istituto Fermi Polo Montale, guidato dalla dirigente scolastica Maria Grazia Blanco, conferma la propria vocazione all’innovazione aderendo con convinzione alla sperimentazione dei percorsi quadriennali, una scelta formativa che guarda al futuro e agli standard europei.

L’obiettivo è chiaro: offrire agli studenti motivati un percorso più intenso, moderno e orientato alle competenze, permettendo loro di conseguire il diploma un anno prima, con un vantaggio concreto nell’ingresso nel mondo del lavoro o nel proseguimento degli studi universitari.

Community Web: il percorso che unisce economia e digitale

Tra le proposte più innovative spicca il corso quadriennale Servizi Commerciali – Community Web, un indirizzo professionale pensato per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Qui le competenze economico‑commerciali si intrecciano con una preparazione avanzata nel settore digitale, dal marketing online alla gestione delle community, dalla comunicazione d’impresa alla creazione di contenuti.

La didattica, strutturata in modo laboratoriale e orientata alle competenze, permette agli studenti di confrontarsi con strumenti e linguaggi del mondo reale. Nel primo biennio assumono un ruolo centrale l’informatica e le discipline grafico‑artistiche, fondamentali per sviluppare capacità tecniche e creative oggi indispensabili in ambito comunicativo.

Il diploma in Community Web apre a numerose opportunità professionali: social media manager, content creator, addetto al marketing digitale, gestore di e‑commerce, assistente commerciale. Figure sempre più richieste dalle aziende impegnate nei processi di digitalizzazione.

AFM Quadriennale: l’evoluzione moderna della Ragioneria

Accanto al percorso professionale, l’istituto propone anche il quadriennale AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing, versione rinnovata e potenziata del tradizionale corso di Ragioneria. Si tratta di un indirizzo tecnico di alto profilo che integra competenze economiche, aziendali, giuridiche e finanziarie con strategie di marketing e strumenti della moderna economia.

Anche in questo caso, il vantaggio è duplice: una preparazione solida e trasversale e la possibilità di accedere all’università o al lavoro con un anno di anticipo, in linea con i percorsi europei.

Una visione educativa che guarda lontano

La dirigente scolastica Maria Grazia Blanco sottolinea come i percorsi quadriennali non rappresentino una scorciatoia, ma una sfida formativa di alto livello, pensata per valorizzare merito, impegno e motivazione. L’obiettivo è formare studenti consapevoli, competenti e pronti ad affrontare un mondo del lavoro in rapido cambiamento.

Dopo il diploma, la strada degli ITS

Uno dei punti di forza dei percorsi quadriennali del Fermi Polo Montale è la possibilità di proseguire gli studi negli ITS – Istituti Tecnici Superiori, ottenendo in soli due anni una qualifica di livello 5 EQF, altamente spendibile nel mercato del lavoro. Gli ITS rappresentano un naturale proseguimento per gli studenti dei corsi Community Web e AFM, offrendo sbocchi qualificati nel marketing digitale, nella gestione di piattaforme innovative e nella consulenza aziendale.