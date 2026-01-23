Consigli comunali dei ragazzi della Liguria, studenti di Vallecrosia a Genova (Foto)

Studenti di Vallecrosia a Genova. Sono stati protagonisti di un importante incontro istituzionale dedicato ai consigli comunale dei ragazzi e delle ragazze di tutta la Liguria.

Nel cuore del consiglio regionale, una delegazione dell'istituto Andrea Doria, composta dal sindaco Lucia Parodi e i consiglieri Niccolò Biamonti ed Ellizabet Vozian, si è potuta confrontare per scambiare idee, sogni e progetti concreti con rappresentanti di oltre 20 comuni. I giovani cittadini sono stati accompagnati dall'insegnante Martina Iemma e dall'assessore Rosella Rosa Muratore.

"Vallecrosia, attiva in questo percorso da oltre 15 anni, ha partecipato con orgoglio alla presenza della dottoressa Federica Scimone e dell’organizzazione Pididà Liguria" - dice l'Amministrazione comunale - "Obiettivo? Promuovere la partecipazione attiva e costruire insieme il futuro del nostro territorio. Bravissimi ragazzi!".