Scuola | 23 gennaio 2026, 07:05

Consigli comunali dei ragazzi della Liguria, studenti di Vallecrosia a Genova (Foto)

Accompagnati dall'assessore Rosella Muratore

Studenti di Vallecrosia a Genova. Sono stati protagonisti di un importante incontro istituzionale dedicato ai consigli comunale dei ragazzi e delle ragazze di tutta la Liguria.

Nel cuore del consiglio regionale, una delegazione dell'istituto Andrea Doria, composta dal sindaco Lucia Parodi e i consiglieri Niccolò Biamonti ed Ellizabet Vozian, si è potuta confrontare per scambiare idee, sogni e progetti concreti con rappresentanti di oltre 20 comuni. I giovani cittadini sono stati accompagnati dall'insegnante Martina Iemma e dall'assessore Rosella Rosa Muratore.

"Vallecrosia, attiva in questo percorso da oltre 15 anni, ha partecipato con orgoglio alla presenza della dottoressa Federica Scimone e dell’organizzazione Pididà Liguria" - dice l'Amministrazione comunale - "Obiettivo? Promuovere la partecipazione attiva e costruire insieme il futuro del nostro territorio. Bravissimi ragazzi!".

Elisa Colli

