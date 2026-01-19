Sanremo, la scuola “G. Pascoli” apre le porte alle future Cl@ssi 3.0

L’Istituto Comprensivo Sanremo Levante si prepara ad accogliere famiglie e futuri studenti per un appuntamento speciale dedicato alle storiche Cl@ssi 3.0, uno dei progetti più rappresentativi e innovativi della scuola.
L’Open Day è in programma giovedì 22 gennaio alle ore 17, presso la sede della Scuola Secondaria di I Grado “G. Pascoli”, in corso Cavallotti 92.
L’incontro sarà l’occasione per conoscere da vicino un modello didattico che da anni caratterizza l’offerta formativa dell’istituto, coniugando lo studio delle materie curricolari con le potenzialità delle nuove tecnologie. Le Cl@ssi 3.0, infatti, rappresentano un percorso consolidato che integra strumenti digitali e metodologie innovative senza rinunciare alla solidità della didattica tradizionale.
Durante la presentazione verrà illustrato nel dettaglio cosa significa far parte di una Cl@sse 3.0. Gli studenti, per tutto il triennio, affiancano ai libri di testo – sia cartacei che digitali – l’utilizzo quotidiano di un Chromebook, un dispositivo pensato appositamente per la didattica. Questo strumento permette di svolgere attività digitali, ricerche, lavori di gruppo e approfondimenti anche da casa, diventando un vero alleato nell’apprendimento.
Uno dei punti centrali dell’incontro sarà dedicato al valore inclusivo del progetto. Le tecnologie utilizzate nelle Cl@ssi 3.0 si rivelano infatti un supporto prezioso per studenti con diversa abilità o con Bisogni Educativi Speciali, garantendo pari opportunità di partecipazione e apprendimento.