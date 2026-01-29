Ponte sull’Argentina, pioggia e cantiere: lavori rimodulati ma passo spedito verso il bypass

La pioggia battente non ha fermato il cantiere del ponte sull’Argentina, ma ne ha cambiato il ritmo e, soprattutto, le priorità. Con il torrente in piena, le lavorazioni più a contatto con l’alveo sono state ridotte al minimo, mentre gli operai hanno concentrato gli sforzi sulle zone più sicure, portando avanti in modo deciso le opere sulle rampe e sulle strutture accessorie. Una scelta obbligata dalle condizioni meteo, che però non ha interrotto l’avanzamento complessivo dei lavori. Nel cantiere si respira un’attività continua e intensa. La macchina per l’infissione dei pali sta lavorando a pieno regime, così come prosegue la realizzazione dei cassoni e delle opere preparatorie legate al bypass. I blocchi sono stati posizionati e, nonostante il tempo non stia aiutando, l’andamento viene definito “spedito”. Negli ultimi dieci giorni, in particolare, si è registrata una netta accelerazione, soprattutto sul fronte del bypass, considerato uno snodo centrale dell’intervento.

Qualche mugugno tra i residenti non è mancato, specie per la presenza di tubi e attrezzature lungo l’area di cantiere sul torrente, finite anche in diversi video circolati online, ma il clima che filtra da Comune e Regione è di soddisfazione per quanto fatto nell’ultimo periodo. L’obiettivo resta quello di rispettare il cronoprogramma, cercando di arrivare il più avanti possibile entro i giorni del Festival di Sanremo, pur nella consapevolezza che il meteo resta una variabile decisiva. Dal punto di vista operativo, è stato chiarito che i lavori proseguiranno anche durante il Festival, senza interruzioni, adattandosi alle condizioni e alle esigenze di sicurezza. Un aspetto che ha richiesto un coordinamento attento, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei flussi e dei servizi collaterali.

In questo quadro si inserisce anche il tema delle navette del Festival di Sanremo, che coinvolgeranno indirettamente il territorio di Taggia. Il Comune sarà interessato dal servizio di navette predisposto dal Comune di Sanremo, con il parcheggio dietro la darsena destinato a parcheggio camper e a capolinea. Un’organizzazione che, viene sottolineato, non interferirà in alcun modo con il cantiere del ponte, dal momento che l’area di sosta è collocata prima della zona dei lavori. Allo stato attuale, dunque, non si registrano criticità legate alla concomitanza tra cantiere e Festival. I lavori sul ponte Argentina vanno avanti, tra pioggia, adattamenti e scelte operative mirate, con l’obiettivo di mantenere un passo costante e dare risposte concrete a un’infrastruttura attesa da tempo dal territorio.