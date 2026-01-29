Imperia in prima linea al Congresso nazionale di DSP a Roma

Sarà una presenza significativa quella della provincia di Imperia al 2° Congresso Nazionale di Democrazia Sovrana Popolare (DSP), in programma venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio all’Hotel Ergife di Roma. Una delegazione numerosa prenderà parte ai lavori, che si preannunciano particolarmente intensi e articolati.

Il congresso entrerà subito nel vivo già nella giornata di sabato, con gli interventi del presidente Francesco Toscano e del coordinatore nazionale Marco Rizzo, affiancati da relatori provenienti da ambiti diversi, chiamati ad approfondire i principali temi al centro dell’azione politica del partito. Tra questi il docente di Agraria Michele Corti, il direttore di Analisi Difesa Gianandrea Gaiani, l’ex magistrato Michele Nardi, il primario ospedaliero Roy De Vita, il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli e l’ambasciatore Bruno Scapini.

Ampio spazio sarà dedicato anche al confronto internazionale, con la partecipazione di Ľuboš Blaha, europarlamentare slovacco del partito guidato da Robert Fico, del giornalista statunitense Joe Hoft, co-fondatore di The Gateway Pundit, e di un rappresentante della Federazione Russa.

La giornata di domenica sarà aperta dal giornalista Andrea Pancani, che introdurrà la seconda sessione dei lavori. In programma gli interventi dei membri dell’Ufficio politico e dei coordinatori regionali di DSP, prima delle conclusioni affidate nuovamente a Marco Rizzo e Francesco Toscano.

Per la delegazione imperiese, il congresso rappresenta un momento di confronto e partecipazione attiva alla definizione delle linee politiche del movimento, in un appuntamento che riunisce esponenti nazionali e internazionali e che punta a rafforzare il profilo politico di Democrazia Sovrana Popolare a livello nazionale.