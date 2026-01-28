Cascino in Consiglio provinciale: ringrazia il presidente ma denuncia la mancata delega e annuncia un “governo ombra”

Questa mattina, nel corso della seduta del Consiglio Provinciale successiva all’assegnazione delle deleghe ai consiglieri, è intervenuto il consigliere Gabriele Cascino, unico rappresentante dell’opposizione. Nel suo intervento Cascino ha ringraziato il Presidente per il riferimento fatto al suo nome nel discorso inaugurale del 28 dicembre, sottolineando come si tratti di un fatto non consueto. “Ringrazio il Presidente di avermi citato nel discorso inaugurale del 28 dicembre. Non è un evento comune”, ha dichiarato.

Il consigliere ha poi evidenziato una contraddizione tra il richiamo alla collaborazione istituzionale e la mancata assegnazione formale di una delega. “Se in Provincia non esistono maggioranza ed opposizione ed occorre collaborare mi sarei aspettato una assegnazione formale di una delega”, ha affermato. Alla luce di ciò, Cascino ha annunciato l’intenzione di svolgere un ruolo attivo e critico su tutte le competenze dell’ente, ispirandosi al modello anglosassone. “Di fatto, nella migliore tradizione della politica anglosassone farò il Governo Ombra con tutte le deleghe provinciali. Pertanto farò proposte per migliorare le decisioni in tutte le competenze della Provincia”.