Pesca e acquacoltura, dalla Regione due nuovi bandi FEAMPA da 500mila euro

Regione Liguria rafforza il sostegno al comparto della pesca e dell’acquacoltura con l’attivazione di due nuovi avvisi pubblici finanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, per una dotazione complessiva di 500 mila euro.

I bandi puntano a sostenere la competitività, l’innovazione e la sostenibilità del settore.

“Con queste risorse – dice l’assessore alla Pesca Alessandro Piana – continuiamo a sostenere concretamente le imprese della filiera ittica ligure, accompagnandole nei processi di sviluppo, diversificazione e rafforzamento della competitività. La pesca e l’acquacoltura rappresentano un comparto strategico per la nostra economia costiera e per l’identità delle comunità marinare liguri”.

Il primo avviso, che ha una dotazione di 200 mila euro, è destinato a finanziare iniziative di diversificazione delle attività delle imprese, anche in ambiti non direttamente legati all’acquacoltura.

Il secondo avviso, con una dotazione di 300 mila euro, è dedicato a sostenere investimenti per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

“L’obiettivo – prosegue Piana – è accompagnare le imprese verso modelli sempre più innovativi, rafforzando allo stesso tempo tutta la filiera, dalla produzione alla trasformazione fino alla commercializzazione dei prodotti ittici”.

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale regionale entro l’11 maggio 2026. La modulistica e la documentazione necessaria saranno disponibili sul portale dedicato e sul sito Agriligurianet.