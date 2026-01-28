Agenzia Regionale per i Rifiuti: Sergio Tommasini candidato alla direzione, il sindaco Mager "Ha tutte le caratteristiche per farlo”

Il presidente del Cda di Amaie Energia, Sergio Tommasini, è uno dei cinque candidati e, forse, il nome tra i più indicati per la qualifica di direttore (figura equivalente al vertice gestionale) dell’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (Arlir). Il bando è stato proposto nei mesi scorsi dalla Regione. La conferma arriva direttamente dal sindaco di Sanremo, Alessandro Mager che, nei giorni scorsi, ne ha parlato con il presidente della Regione, Marco Bucci, con quello della Provincia, Claudio Scajola e con gli esponenti della giunta di piazza De Ferrari. Il futuro direttore sarà cruciale per le politiche della gestione dei rifiuti e per eventuali termovalorizzatori nella regione.

“In molti mi hanno chiesto se, in merito, ho fatto o meno un ‘endorsement’ per Tommasini. Beh, se la segnalazione di una persona qualificata nel settore viene considerata così, allora sì, ho fatto un ‘endorsement’.” Sono le parole del sindaco di Sanremo, da noi incalzato sull’argomento. “Tommasini, lo voglio ricordare – prosegue – giusto per rinfrescare la memoria a chi non se lo ricordasse più, era il candidato sindaco del centrodestra nel 2019, ed è anche lui dichiaratamente di area centrodestra come lo sono io. Ma, al di là dell'aspetto politico, secondo me questo è un incarico squisitamente tecnico e Tommasini ha le caratteristiche personali, professionali e l'esperienza per essere un ottimo candidato. Io non so chi sono gli altri candidati e, quindi, non mi permetto di fare graduatorie. Conosco il valore di Sergio e, come sempre, io una persona la consiglio se secondo me è valida non perché è mio amico”.

Secondo il sindaco Mager, quindi, Sergio Tommasini potrebbe essere un’ottima scelta per l’Arlir: “Proprio perché ha un curriculum, una capacità e anche una forza propositiva eccellente”. L'incarico nell’azienda regionale, tra l’altro, non è incompatibile con l'attuale che Tommasini ha in Amaie Energia. Inoltre, dal punto di vista logistico, avere un esponente della nostra provincia in quell'ambito è comunque una cosa positiva per la città.

Il Direttore di Arlir sarà nominato dalla Giunta regionale, a seguito dell’avviso pubblico e, comunque, dovrà avere una qualificata formazione e competenza tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con particolare riferimento al settore della gestione rifiuti.

Il sindaco Mager è anche tornato sull’argomento trattato a margine del consiglio provinciale di oggi, una questione politica della quale si parla da tempo, ovvero la sua presenza nell’amministrazione provinciale con il centrodestra e la conduzione di quella cittadina tra liste civiche e centrosinistra: “Io governo la mia città anche con una componente di centrosinistra, mentre io sono dichiaratamente un elettore di centrodestra e lo sanno anche coloro che amministrano con me. C'è una diversità di ideologia, ma noi abbiamo questo ‘un che’ non è politico ma programmatico”. In molti si chiedono quanto durerà l’accordo: “Chi può dirlo? Si va avanti fino a quando c'è l'intesa reciproca, fino a quando c’è unità di intenti”.