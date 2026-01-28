Formazione e sicurezza in edilizia: venerdì prossimo ad Imperia il confronto nazionale promosso da Formedil

Venerdì prossimo, a partire dalle 10, l’Auditorium del Museo Navale di Imperia ospiterà l’evento “Mettiamo al lavoro la formazione. Costruiamo il futuro in sicurezza”, promosso da Formedil Imperia. L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti locali e nazionali di FORMEDIL e ANCE, delle Istituzioni e delle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di avviare un confronto qualificato sui temi del lavoro, della formazione e della sicurezza nel settore edile, comparto strategico per lo sviluppo economico e sociale del Ponente ligure.

Nel corso della mattinata sono previste tre tavole rotonde, dedicate rispettivamente al settore edile, alla formazione professionale e alla sicurezza sul lavoro. I relatori, espressione del mondo istituzionale, imprenditoriale e sindacale a livello locale, regionale e nazionale, si confronteranno sulle prospettive del comparto e sulle principali sfide legate alla qualificazione delle competenze e alla prevenzione degli infortuni.

«In occasione del rinnovamento del naming e dell’identità visiva del nostro Ente, abbiamo voluto organizzare un evento di rilievo nazionale, nella convinzione che la formazione rappresenti una leva fondamentale di crescita, non solo professionale ma anche sociale», afferma Andrea Veneziano, Presidente di Formedil Imperia. «Investire in competenze e sicurezza, in un settore strategico come quello dell’edilizia, significa tutelare le persone, migliorare la qualità del lavoro e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio».

L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal sistema FORMEDIL per valorizzare la formazione come strumento centrale di innovazione del settore edilizio e per rafforzare una diffusa cultura della sicurezza, elementi chiave delle politiche attive del lavoro.