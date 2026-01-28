Excelsior gennaio 2026: 1.600 assunzioni previste nell’Imperiese, servizi trainano l’occupazione a gennaio e turismo

Proseguono anche nel nuovo anno le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati del Sistema Informativo Excelsior. L’indagine analizza le entrate programmate dalle imprese della provincia di Imperia nel mese di gennaio 2026, con uno sguardo alle tendenze occupazionali del trimestre gennaio–marzo. Secondo le elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio, a gennaio sono 1.600 le entrate complessive previste nell’Imperiese. In Liguria le previsioni occupazionali ammontano a 11.800 unità, mentre a livello nazionale i lavoratori ricercati dalle imprese sono 527.000. Nel periodo gennaio–marzo 2026, le entrate previste in provincia di Imperia salgono a 4.550.

Nel dettaglio del mese di gennaio, solo il 20% delle assunzioni sarà stabile (tempo indeterminato o apprendistato), mentre l’80% avverrà con contratti a termine. Le entrate previste si concentreranno per il 74% nel settore dei servizi e per il 74% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. La quota destinata a dirigenti, specialisti e tecnici è pari al 17%, inferiore alla media nazionale del 23%. Resta elevata la difficoltà di reperimento: in 47 casi su 100 le imprese prevedono problemi nel trovare i profili desiderati. Il 24% delle assunzioni riguarderà giovani under 30, mentre il 26% sarà destinato a personale immigrato. I laureati rappresentano il 12% delle entrate previste e le tre figure professionali più richieste concentrano il 33% del totale. Per il 59% delle posizioni è richiesta esperienza professionale specifica, mentre le imprese che prevedono assunzioni sono il 17% del totale.

«I dati Excelsior confermano il ruolo centrale dei servizi nell’economia imperiese e la persistente difficoltà di reperimento delle competenze richieste», evidenzia la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Per settore, le maggiori opportunità di lavoro a gennaio si concentrano nei Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (510 entrate), seguiti da Servizi alle persone (230), Commercio (220), Costruzioni (190) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (100). L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(Sotto il bollettino scaricabile)