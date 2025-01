Festival di Sanremo 2025: Achille Lauro, i Modà, Brunori Sas, Rkomi, Irama e Clara oggi alle prove dell'Ariston (Foto)

Seconda giornata della settimana per le prove del Festival di Sanremo che, tra gli allestimenti che proseguono nella città dei fiori ed i cantanti che stanno girando per la stessa, è di fatto già iniziato per i sanremesi e gli addetti ai lavori.

Da venerdì scorso, infatti, sul palco dell’Ariston si stanno alternando i partecipanti alla kermesse canora, inseguiti nel centro della città e nei luoghi dove solitamente trovano un momento di relax per mangiare un boccone, prima e dopo le prove.

Non è certo il clima del caos totale della settimana festivaliera ma, come ogni anno, le due settimane che anticipano quella clou, sono sempre particolarmente attese dai fan dei cantanti. Quest’oggi si sono alternati tra il palco dell’Ariston e le diverse location della città: Brunori Sas, Rkomi, i ‘Modà’, Irama, l’attesissimo Achille Lauro e Clara.

Le prove, ovviamente, proseguiranno anche domani.

(Foto di Erika Bonazinga)