All'unitre Sanremo "La scatola magica" di Walter Vacchino

Venerdì' 11 aprile alle ore 16,00 nella sala degli Specchi presso il Comune di Sanremo si terrà la conferenza incontro dal titolo: "Dentro la scatola magica. Viaggio tra passato, presente e futuro nella storia del palco più famoso, quello del Teatro Ariston di Sanremo", a cura del Dott. Walter Vacchino.

Sarà l'occasione per una intervista a tutto tondo con il dott. Walter Vacchino, proprietario con la sorella Carla del Teatro Ariston che dal 1977 ospita il Festival della Canzone Italiana. Interverrà il dott. Luca Ammirati, coautore del libro "La scatola magica di Sanremo". La conversazione sarà arricchita da un ampio repertorio di immagini legate alla storia del Teatro Ariston, il luogo più iconico dello spettacolo e della musica italiana.

Il teatro Ariston un luogo quasi sacro, dove per sei decenni si sono esibiti i più grandi artisti, da Domenico Modugno ai Mäneskin, da Dario Fo a Rudolf Nureyev, e dove ogni anno dal 1977 si celebra l’evento più amato, più dibattuto, il rito che ci fa sentire italiani, a cui tutti vogliono partecipare, anche soltanto per criticarlo: il Festival di Sanremo. Ma cosa c’è, all’origine di ogni grande impresa, se non il sogno, la visione di una persona controcorrente? Negli anni Cinquanta, Sanremo è una delle tante città che faticano a risollevarsi dalle macerie della guerra. Aristide Vacchino, che ha il cinema nel sangue, progetta una struttura senza precedenti – un multisala capace di ospitare ogni genere di spettacolo – per restituire gioia e divertimento ai suoi concittadini. Ci mette dieci anni a completarne la costruzione, tra rallentamenti burocratici e ostilità della concorrenza, ma nel 1963 riesce finalmente a inaugurare il suo gioiello. È l’inizio della “scatola magica”, uno spazio di creatività che, stagione dopo stagione, continua a regalare emozioni e un senso di umana meraviglia. Walter Vacchino, che aveva sei anni quando suo padre ha posato il primo mattone dell’Ariston, oggi lo gestisce insieme alla sorella Carla, e ci racconta tutte le tappe di un’epopea familiare divenuta mito nazionale. Una storia vissuta dietro le quinte, a contatto con la parte più vera dello spettacolo e degli artisti.

Nota

