Ospedaletti, il 15 aprile inaugurazione di una mostra di pittura colletiva

Verrà inaugurata martedì 15 aprile, ore 17, presso la “Piccola” ( l’ex-scalo merci ) di Ospedaletti, una mostra di pittura che ha già nel nome il suo programma.

Pur con differenti percorsi, gli autori espongono assieme il risultato delle loro ricerche, in una mostra collettiva che è solo in apparenza slegata ma in realtà si avvicina all’essenza stessa dell’arte, cioè uno sguardo sensibile e soggettivo sul mondo.

Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello.

Il sabato 19 aprile lo scrittore Ugo Moriano alle 17 presenterà il noir “Oltre ogni ragionevole dubbio”.

Orari della mostra : 10,30- 12,30 e 14,30- 19,00